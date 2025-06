Ravenna, campeggio abusivo in città

Ravenna, 7 giugno 2025 – In seguito ad una segnalazione per campeggio abusivo di un veicolo, nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia locale di Ravenna è intervenuta in un parcheggio situato in centro città.

Sul posto è stata riscontrata la violazione della normativa comunale in quanto, al di fuori del veicolo, era presente una tenda, oggetti personali e numerosi rifiuti.

Considerata l’assenza del trasgressore - noto alle forze dell’ordine come persona senza fissa dimora, più volte controllato per comportamenti molesti – gli agenti hanno provveduto a recuperare gli oggetti personali, bonificando l’area con l’ausilio di un operatore di Hera.

Successivamente il proprietario del veicolo, un 58enne tedesco, sarà sanzionato ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di polizia urbana, che vieta qualsiasi attività assimilabile a campeggio con occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, di conseguenza, del libero utilizzo pubblico da parte della collettività.