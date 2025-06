Campeggio abusivo, multa da 500 euro

Weekend di sanzioni della Polizia locale nei confronti di persone sorprese a bivaccare o ubriache tra le località rivierasche e la città di Ravenna. Le prime multe, per un totale di 500 euro, sono state fatte per campeggio abusivo a una coppia di cittadini rumeni, un uomo di 42 anni e una donna di 41, che avevano montato una tenda in via Fratelli Vivaldi a Lido di Classe (nella foto). Gli agenti della Polizia locale di Ravenna, intervenuti con più pattuglie, hanno recuperato la tenda e diverso materiale sparso in un prato. Ai due sono state applicate sanzioni per le violazioni dell’articolo 15 del regolamento di Polizia urbana (150 euro per ciascuno) e della legge sulle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’ (100 euro per ciascuno).

Stesse sanzioni per altre due persone sorprese a bivaccare nella giornata di ieri. La prima, un uomo di origine bosniaca, si trovava all’imbarco del traghetto a Porto Corsini, la seconda, un cittadino rumeno, era sdraiata su una panchina nei pressi dei giardini Speyer a Ravenna.

Infine, ieri pomeriggio gli agenti della Polizia locale sono stati allertati per un uomo ubriaco che stava dando in escandescenza all’interno di un bar nel centro di Marina di Ravenna. L’uomo, un cittadino rumeno di 34 anni, è stato sanzionato per ubriachezza molesta per 102 euro e gli è stato imposto l’allontanamento da un’area di 400 metri dal locale. Non pago, dopo un paio di ore l’uomo è tornato nello stesso bar. Sono intervenuti vigili e carabinieri e il 34enne è stato ulteriormente allontanato.

m.m.