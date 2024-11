Parcheggio del centro commerciale usato come area di campeggio, camper sequestrato

Ravenna, 29 novembre 2024 – Sequestro di un camper e sanzioni da parte della Polizia Locale di Ravenna il cui personale, rilevata sporcizia, è intervenuto nell’area parcheggio del centro commerciale di via Travaglini, ha deciso di procedere con il sequestro del camper in uso a una famiglia di origini bosniache.

Sebbene vietato dal regolamento di Polizia Urbana, il gruppo di nomadi, nonostante le numerose sanzioni loro comminate, ha infatti continuato per mesi a usare l'area come luogo di soggiorno, aumentando il carico urbanistico derivante dal continuo abbandono di rifiuti. L’area inoltre veniva anche utilizzata per i servizi igienici.

Oltre al sequestro, sono state anche applicate multe per 342 e impartito l'ordine di allontanamento.

L'intervento corrisponde all'istanza di decoro e vivibilità degli spazi avanzata dagli esasperati operatori economici della zona, oltre che naturalmente dei tanti clienti, costretti ad assistere a scene indecenti e a evitare di calpestare rifiuti.