Camperisti, annullata un’altra multa. Comune ricondannato a pagare

Con un’altra sentenza del 23 novembre 2023, il Tribunale di Ravenna ha accolto il secondo appello dell’avvocato Marcello Viganò̀ annullando un’ulteriore sanzione emessa per divieto di campeggio con condanna del Comune di Ravenna a pagare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Sale così a euro 1.900 euro l’importo complessivo a carico del Comune di Ravenna a fronte di due sanzioni di 50 euro ciascuna. Dopo la pronuncia di settembre, che aveva chiarito la nozione di campeggio, ora il Tribunale precisa che il mero pernottamento nell’autocaravan per una notte non integra la fattispecie di campeggio abusivo. Ad essere multato, il 24 aprile 2019, fu un camperista con famiglia a bordo di una autocaravan in un parcheggio di Marina di Ravenna, cui al mattino la Polizia locale contestò la violazione del divieto di campeggio per aver pernottato lì durante la notte. La multa fu impugnata tramite il coordinamento camperisti. Se in primo grado il giudice di pace ha rigettato l’opposizione, il legale Viganò ha appellato la sentenza evidenziando che la condotta dell’utente della strada che si trattiene di notte a bordo del veicolo non configura il campeggio. Il Comune di Ravenna aveva resistito in giudizio. Ora il Tribunale ha accolto l’opposizione proposta dalla difesa del camperista, affermando che il mero pernottamento dentro l’autocaravan non è sufficiente a integrare la fattispecie di campeggio.

In particolare, il Tribunale ha precisato che la sosta notturna all’interno dell’autocaravan è finalizzata al riposo necessario per riprendere la guida in condizioni di sicurezza ed è pertanto una condotta relativa all’utilizzo del veicolo. La sanzione è stata annullata e il Comune di Ravenna è condannato a rifondere circa 870 euro di spese legali oltre interessi che si vanno a sommare ai circa 1.030,00 euro già liquidati in forza della precedente sentenza del Tribunale.

"Soldi e altre risorse che il sindaco poteva risparmiare destinandole ai cittadini in difficoltà economiche – commenta Isabella Cocolo, presidente dell’associazione nazionale coordinamento camperisti", secondo cui "le raffiche di multe similari hanno anche allontanato il turismo itinerante dal territorio comunale". Non più tardi di qualche settimana fa un’altra multa da 50 euro si era ritorta contro il Comune, che ne ha dovuti sborsare mille di spese legali, irritando l’opposizione di centrodestra secondo cui "il principio di buona amministrazione prevede che chi sbaglia paga".