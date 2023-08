"Campi distrutti dall’alluvione Aiuti o siamo in ginocchio"

Anche a Cotignola l’ultima alluvione del maggio scorso ha provocato danni che pregiudicheranno la vita di molte piante da frutto e proprio in questi giorni, in diverse aziende agricole, si sta pensando a come programmare gli abbattimenti. L’azienda di Alberto Donati è certamente una delle più moderne del territorio perché specializzata nella frutticoltura innovativa e d’avanguardia, ma che al contempo annovera anche alcuni appezzamenti di seminativo. "Stiamo osservando – spiega Donati – che nei peri interessati dall’alluvione, un impianto si presenta con una maggiore incidenza di ‘maculatura bruna’, una malattia fungina molto insidiosa, e in generale parecchie piante hanno perso vigorìa, tanto che il prossimo anno dovrò estirparle".

Gli agricoltori lamentano danni seri nei terreni dove l’acqua è rimasta per più giorni e sostengono che senza aiuti concreti sarà molto difficile ripartire dopo una calamità di questo genere. "Le nostre associazioni agricole – precisa Donati – stanno lavorando per farci ottenere al momento almeno i 20mila euro a fondo perduto ad azienda annunciati dal governo in giugno, ma per i risarcimenti credo che dovremo attendere perché non c’è molta celerità, essendo ancora in una fase di raccolta dati". Nel caso dell’azienda Donati a essere invasa dall’acqua non è stata solo la superficie coltivata a frutteto ma anche quella a seminativo e i danni purtroppo sono stati rilevanti. "L’alluvione che mi ha inondato il grano – puntualizza – è stata provocata dalla rottura del canale Arginello le cui acque arrivano da Castel Bolognese, dalle acque della rottura del fiume Senio, e in parte dal quelle della rottura del Santerno e dello straripamento del Cer. Il grano di un appezzamento è rimasto sott’acqua per tre settimane e quindi il raccolto è andato perduto, ma non solo, il terreno è ancora molto umido e non consente al momento lavorazioni. Nell’altro appezzamento dove il grano è rimasto allagato per quattro giorni siamo a mietere, ma le rese sono state basse, anche perché il terreno cedeva sotto il peso della mietitrebbia e sarà un problema lavoralo per poter seminare per il prossimo anno". Tra gli agricoltori colpiti dall’alluvione dopo l’evento calamitoso si percepiva un forte scoramento e ripartire dopo che ci si era visto portare via tutto sembrava molto difficile. Ora invece a distanza di qualche settimana sembra invece che un passo alla volta si riuscirà a vedere la luce. "Al momento – conclude Donati – è in corso la raccolta dei dati dei danni subiti per rendicontare a chi di dovere l’accaduto per potere essere, si spera, indennizzati al 100 % così come promesso dal presidente della Regione. Devo dire che la mia associazione sindacale Coldiretti si è mossa già nelle prime fasi per attivare le varie procedure per poter accedere ai primi risarcimenti. La mia speranza è che finalmente ci si renda conto dell’importanza dell’agricoltura come tutela del territorio e creazione di valore per tutto l’indotto e la nostra economia in generale".

Daniele Filippi