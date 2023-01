Camping, l’orizzonte è ancora incerto

È passato circa un mese da quando Matteo Arrigoni, arrivato primo nell’ultimo (ovvero il secondo) bando per la gestione del camping di Lido di Classe, ha vinto il ricorso al Tar. Lo scorso giugno il giovane, 22enne studente di Economia, si era infatti visto negare la gestione del camping dopo che ai carabinieri forestali, in seguito al bando, erano sorti dubbi circa i requisiti di esperienza nel settore richiesti alla società del ragazzo. Arrigoni sembra però non aver mai perso il buonumore e la carica: neanche ora che ha davanti a sé la prospettiva dei lavori da fare in fretta, in vista dell’apertura. "Mi piace dire che apriremo entro 3 mesi da quando mi daranno le chiavi, che ancora non ho – dice –. Stiamo aspettando. Non vediamo l’ora di iniziare: ho attaccato fuori lo stesso cartello che avevo messo l’anno scorso, tagliando ovviamente la parte in cui si dice che la riapertura avverrà a giugno 2022".

In assenza delle chiavi per entrare tutto è fermo. Il tempo stringe: mancano in fondo solo tre mesi a Pasqua e cinque a giugno. "Ci hanno portato il contratto, ma ci sono ancora alcune cose da concordare – spiega Arrigoni –. Non appena potremo entrare, abbiamo una squadra di muratori pronta per i lavori e abbiamo fatto fare la mappa degli interventi e dei servizi da un ingegnere. Dovremo bonificare il suolo e procedere con gli scavi per l’impianto di illuminazione, le colonnine e le fogne bianche e nere. Intanto io sto lavorando al sito internet, che sarà pronto a breve". L’ex ristorante, dall’altra parte della strada rispetto all’ingresso del campeggio, dovrà in ogni caso aspettare un altro anno: "Ci sarà una parte ristorante o rosticceria, valuteremo cosa fare, una zona bar e un mini market – dice Arrigoni –. Lì ci sono degli abusi edilizi e vedremo come sistemare la situazione. Per quest’anno in ogni caso riaprire sarà impossibile, piuttosto ci sarà una zona grill e una per i cani".

Negli ultimi mesi tra l’altro dentro al campeggio sono caduti cinque grossi pini: "Erano cinque alberi che facevano ombra e che non ci sono più, un peccato – prosegue Arrigoni –. Dovremo quindi anche da sistemare le zone in cui si trovavano, mettere a posto il suolo e la recinzione che è stata danneggiata. Perfino la recinzione del centro sportivo Batì è stata piegata. Sappiamo che sono pure entrate delle persone, ci sono stati dei danni. Speriamo che tutto questo non ci rallenti, noi anche stavolta siamo pronti a partire".

Anche Lido di Classe del resto è pronta: il paese da anni attende di poter riavere un proprio campeggio. "Sono più di 200 le famiglie che mi hanno già contattato perché vogliono venire – aggiunge Arrigoni –. Il camping, del resto, è un posto meraviglioso: sul mare, immerso nella natura e in un’atmosfera rilassata e amichevole. Ancora non abbiamo preso prenotazioni: per quello aspettiamo ancora, tra l’altro sarà possibile anche utilizzare il sito per questo".

Riaprire quell’area, dopo tanti anni di abbandono e le troppe vicissitudini che ci sono state, non sarà facile: non resta che incrociare le dita.

Sara Servadei