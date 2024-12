Campionati sbandieratori, Lugo ci crede

Nel prossimo futuro Lugo potrebbe ospitare alcuni eventi nazionali riguardanti i campionati italiani sbandieratori. È quanto emerso da un incontro tra gli organizzatori della Contesa Estense, i Rioni e l’amministrazione comunale, rappresentata dalla sindaca, Elena Zannoni, l’assessore alla cultura, Gianmarco Rossato, e la responsabile dell’area culturale, Giuditta Lughi, che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede del comune. In gioco ci sono i campionati di massima serie della Federazione Italiana Sbandieratori, cioè la Contesa Aurea, Argentea e Bronzea, in pratica la serie A, B e C. Molto importanti, perché muovono tantissime persone, sono anche i campionati giovanili e, anche di questo si è iniziato a parlare.

Da parte dell’amministrazione comunale, per voce sia della sindaca che dell’assossore, "c’è la massima disponibilità – affermano i due amministratori –, nello studiare le possibili soluzioni e sostegno nell’eventuale organizzazione". "Si è trattato di un primo abboccamento che dovrà essere sviluppato – spiega nel dettaglio Rossato –, cercando di capire quali sarebbero le date e verificando che non vi siano sovrapposizioni con altri eventi del territorio. Molto interessante sarebbe l’aspetto del campionato giovanile, ma è ancora molto presto per dire altro".

Si tratta di eventi della durata di un fine settimana che prevedono lo spostamento e l’arrivo sul territorio di almeno una ventina di gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia, oltre a giudici, organizzatori e pubblico.

"La cornice del Pavaglione sarebbe perfetta per ospitare le gare – continua Rossato –, naturalmente vi è poi tutto l’aspetto logistico da dover soppesare nell’organizzazione e da valutare al meglio". Durante l’incontro non si è discusso solo di eventuali eventi di carattere anzionale, ma anche di quello che è il cuore dell’attività cittadina. "Ci siamo soffermati sulle modalità di organizzazione del prossimo Palio – sottolinea la sindaca di Lugo –, su cui si è concordato di attivare una conferenza di servizi già da gennaio". Nel novero di interlocuzione anche le altre iniziative che Rioni, Contrade e Contesa potrebbero organizzare durante l’anno. "Abbiamo condiviso anche la necessità di promuovere gli aspetti evocativi e attrattivi del Palio di Lugo – continua Zannoni – sia localmente, nelle scuole ad esempio, che fuori dal territorio a scopo turistico. Su quest’ultimo tema si sono fatte tante ipotesi che dovranno poi essere approfondite nei prossimi mesi". A parte gli aspetti organizzativi e attrattivi dell’evento la sindaca ha tenuto a sottolineare come "l’amministrazione intenda sostenere le realtà che ruotano attorno al Palio, non solo per l’attrattività dell’evento, ma soprattutto per la funzione sociale svolta dai Rioni con ragazze e ragazzi della città coinvolti nelle attività ludiche, sportive e sociali".

Matteo Bondi