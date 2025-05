Campionato di giornalismo, 50&più e il premio al miglior prof

Da febbraio ogni martedì e poi anche ogni giovedì possiamo leggere ben due pagine degli elaborati che le scuole iscritte della nostra provincia inviano al giornale a partecipazione del concorso indetto dal Resto del Carlino. Dobbiamo dire che la qualità è sempre più apprezzabile da questa seconda generazione di concorrenti. La scelta degli argomenti sempre attuale e interessante. I ragazzi delle nostre scuole hanno preso molto sul serio questo apprezzabilissimo concorso, e sicuramente, anche i tanti lettori del quotidiano apprezzeranno queste genuine pagine (pagine che il lettore può anche votare online per indicare le preferenze alla vittoria) sempre fresche e fuori dalle notizie preoccupanti e spesso spiacevoli che il quotidiano deve necessariamente pubblicare per la giusta e corretta informazione del lettore, sempre esigente ed attento.

L’associazione che presiedo, 50&più Ravenna, composta in provincia di poco meno di 4mila associati pensionati provenienti in prevalenza dalla Confcommercio, ha scelto di partecipare all’iniziativa poiché è convinta che questo sia il modo giusto, grazie alla lettura del quotidiano, per abituare i giovani a distinguere fra le notizie certificate di un giornale contrapposte a quelle che possono trovare sul loro telefonino, spesso di dubbia provenienza.

E abbiamo anche deciso, da qualche anno, di premiare, con un mosaico di Annafietta, l’insegnante che condurrà la propria classe alla vittoria finale della competizione. Perché il merito sarà degli alunni, ma la loro guida sarà stata determinante. Sempre grande onore agli insegnanti cui affidiamo i nostri giovani nella loro formazione, non solo nozionistica, di vita nella comunità.

Ottavio Righini,presidente 50&più