Campionato di giornalismo Dall’associazione 50&più un mosaico all’insegnante della classe vincitrice

Siamo in piena corsa nella sfida fra la scuole della nostra provincia che vede le classi delle primarie e secondarie di primo grado cimentarsi nel mestiere del giornalista, scrivendo per le pagine de ‘Il Resto del Carlino’. Ormai è un classico che dura da venti anni con grande interesse dei partecipanti, ma anche dei lettori che leggono con grande piacere quanto esce dalla penna dei più giovani. I quali hanno dimostrato nel tempo di saper interpretare l’attualità in modo molto interessante. Accanto agli studenti che in solitario o in gruppo si cimentano nella scrittura ci sono da sempre gli insegnanti, che discutono, suggeriscono e assemblano quanto esce dalla fervida fantasia dei giovani. Alla fine di questo impegno a maggio vengono premiate le classi vincenti, secondo i giudizi della commissione che esamina gli elaborati, nelle varie categorie. Una classe sarà comunque dichiarata vincitrice assoluta. E l’associazione che rappresento, 50&più, intende premiare pure l’insegnante che avrà condotto il proprio gruppo alla vittoria. Con un mosaico, che simboleggia un uomo stilizzato, opera di Annafietta, che vuole essere un riconoscimento a tutto il corpo insegnante delle scuole partecipanti.

La nostra associazione opera prevalentemente con i pensionati di Confcommercio ed è entrata fra gli sponsor di questa bella iniziativa solo da alcuni anni, apprezzando e condividendo l’idea di sollecitare i più giovani a interessarsi di un mestiere bello e affascinante come quello del giornalista. E quindi inviamo, da nonni, i nostri auguri e complimenti ai giovani giornalisti ravennati, nell’attesa di premiare anche l’insegnante (l’allenatore?) che ha portato alla vittoria la propria squadra.

Ottavio Righini, presidente associazione 50&più