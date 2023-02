Campionato di giornalismo Ecco le penne del futuro

Al centro degli articoli, redatti dai piccoli cronisti in erba delle scuole della provincia, piccoli problemi quotidiani ma anche grandi temi di attualità, dalla crisi economica alla guerra, e progetti educativi e creativi a cui partecipano con entusiasmo, guidati come sempre dai loro instancabili insegnanti. Ed è proprio quell’entusiasmo il motore inesauribile del Campionato di giornalismo, progetto organizzato anche quest’anno dal Resto del Carlino, con il prezioso e fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e di Ascom Confcommercio Ravenna con l’associazione ‘50&PIÙ’, che vedrà gli allievi delle scuole primarie e medie del Ravennate, iscritti, cimentarsi con articoli di giornale sugli argomenti più disparati. E l’esperienza di ‘Cronisti in classe’ - questo è il nome del progetto attivo da oltre vent’anni - è di quelle che non capitano tutti i giorni, visto che gli articoli di giornale, redatti dai baby cronisti, saranno pubblicati sulle pagine del Resto del Carlino di Ravenna e, parallelamente, sul portale web www.ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it.

I pezzi si potranno leggere il martedì e il giovedì, escluse le giornate a ridosso delle festività, a partire da martedì 7 febbraio e da fine marzo a fine maggio anche il mercoledì. Un terzo giorno di pubblicazione si è reso necessario, visto l’alto numero di scuole iscritte che quest’anno hanno raggiunto quota diciannove: quattro primarie e quindici medie, per sessanta classi e oltre mille ragazzini.

Quali sono gli istituti che parteciperanno al concorso? La scuola media ‘Europa’ di Faenza, la scuola media ‘Romolo Gessi’ di San Pietro in Vincoli, la scuola media ‘Sacro Cuore’ di Lugo, la scuola primaria ‘Rodari’ di Mezzano, la scuola primaria ‘Bartolotti’ di Savarna, la scuola media ‘Valgimigli’ di Mezzano, la scuola media ‘Ugonia’ di Brisighella, la scuola media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna, la scuola media ‘Alighieri’ di Lido Adriano, la scuola media ‘Pellico’ di Voltana, la scuola media ‘Gherardi’ di Lugo, la scuola media ‘Baracca’ di Lugo, la scuola media ‘Strocchi’ di Reda, la scuola primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna, la scuola media ‘Oriani’ di Casola Valsenio, la scuola media ‘Giovanni da Riolo’ di Riolo Terme, la scuola media ‘Cervia 2’ di Cervia, la scuola media ‘Cervia 3’ di Cervia e la scuola primaria ‘Tavelli’ di Ravenna.

Le prime tre scuole classificate del Campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’ si aggiudicheranno buoni acquisto, mentre per le altre sono previste targhe e pensieri consegnati durante la cerimonia finale che sarà una vera festa.

A vincere, nel 2022, è stata la scuola primaria ‘Pascoli’ di Sant’Alberto, seguita dalla primaria ‘Tavelli’ di Ravenna, al secondo posto, e dalla media ‘Gessi’ di San Pietro in Vincoli (al terzo posto). Il premio della critica è andato alla scuola media ‘Alighieri’ di Lido Adriano, quello per la miglior intervista alla ‘Baracca’ di Lugo, quello per il miglior articolo storico alla ‘Sacro Cuore’ di Lugo. Infine i premi internet, per le scuole più votate sul portale web, sono andati alla scuola primaria ‘Rodari’ di Mezzano e alla primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna.

Ora la parola, scritta nero su bianco in articoli di giornale, passa ai ragazzi e che vincano i migliori: per tutti in ogni caso sarà un’occasione per riflettere, imparare e sperimentare, con entusiasmo.