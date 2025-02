Campionato di giornalismo. Studenti reporter al lavoro. Comincia ‘Cronisti in classe’

Cronisti junior all’opera. Anche i più giovani tornano a misurarsi con la carta stampata, con l’approfondimento e con l’attualità grazie alla nuova edizione del ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’, promosso come ogni anno dal ‘Resto del Carlino’ con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, di Ascom Confcommercio Ravenna e 50&Più. Per tutta la durata del progetto le classi riceveranno una fornitura settimanale di copie omaggio del giornale. In questo modo, gli insegnanti potranno avviare un dialogo con i loro alunni. I ragazzi si mettono in gioco, realizzando una pagina di giornale, scrivendo i testi, inventando i titoli più adatti e scegliendo le foto migliori.

Gli elaborati saranno poi pubblicati sul quotidiano cartaceo e digitale e gli articoli migliori premiati. Le classi possono scegliere tra un’ampia varietà di temi, a seconda dei propri interessi e delle indicazioni degli insegnanti: problemi del territorio, degrado urbano, difesa del patrimonio artistico e culturale... L’anno scorso vinse la scuola media ‘Gherardi’ di Lugo, con a seguire la media ‘Cervia 3’ di Cervia al secondo posto e la media ‘Bartolotti’ di Savarna al terzo. La scuola media ‘Europa’ di Faenza ha poi ricevuto la menzione speciale alla ‘Miglior Intervista’, mentre i ‘Premi alla critica’ sono andati alla scuola media ‘Sacro Cuore’ di Lugo e alla scuola primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna. Per la menzione speciale al ‘Miglior articolo storico’ invece sono stati premiati gli alunni della scuola media ‘Oriani’ di Casola Valsenio. La scuola primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna, infine, con i suoi cronisti in erba si è aggiudicata il premio messo in palio dalla 50&Più Ravenna.

Quest’anno partecipano alla 23sima edizione del campionato ben 22 scuole, sei primarie e sedici medie, per un totale di una cinquantina di classi e oltre mille ragazzini. Quali sono gli istituti che si daranno battaglia con articoli sugli argomenti più diversi? La scuola primaria ‘Balella’ di Piangipane, la scuola primaria ‘Bartolotti’ di Savarna, la primaria ‘Pascoli’ di Sant’Alberto, la primaria ‘Rodari’ di Mezzano, la primaria ‘Garibaldi’ della Darsena (Ravenna) e la primaria ‘Bruno Pasini’ di Ravenna. Le scuole medie ‘Europa’ e ‘Strocchi’ di Faenza, le scuole medie ‘Gherardi’, ‘Sacro Cuore’ e ‘Baracca’ di Lugo, la media ‘Pellico’ di Voltana, la media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna, la scuola media ‘Alighieri’ di Lido Adriano, la scuola media ‘Romolo Gessi’ di San Pietro in Vincoli, la media ‘Guido Novello’ di Ravenna, la media ‘Casadio’ di Piangipane, la media ‘Cervia 3’ di Cervia, la media ‘Ugonia’ di Brisighella, la media ‘Oriani’ di Casola Valsenio, la scuola media ‘Strocchi’ di Reda e la scuola media ‘Da Riolo’ di Riolo Terme.

Le prime tre scuole classificate del ‘Campionato di giornalismo - Cronisti in classe’ si aggiudicheranno buoni acquisto, mentre per le altre sono previsti targhe e pensieri consegnati durante la cerimonia di fine maggio. Gli articoli si potranno leggere dall’11 febbraio sul ‘Resto del Carlino’ di Ravenna tutti i martedì sino a fine marzo, da aprile la pubblicazione raddoppia con le uscite ogni martedì e giovedì.