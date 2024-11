’Campionissimi per lo sport’, cerimonia a Faenza per premiare gli atleti locali che si sono distinti per i loro risultati nel corso dell’anno Faenza celebra le sue eccellenze sportive con ‘Campionissimi dello Sport’, evento dedicato agli atleti di spicco. Premi e riconoscimenti per chi si è distinti nel 2021. In programma anche il Premio Panathlon Club Faenza. Accesso aperto al pubblico per celebrare i successi sportivi della città.