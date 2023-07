Campo cross, c’è l’ok per realizzare il ristorante

La gestione del campo cross Monti Coralli da parte di Andrea Dovizioso è appena iniziata, e mentre sono in corso i lavori di rigenerazione ed ampliamento del Park 04, finanziati con 4 milioni di euro di risorse Pnrr, la società Rpm del campione di motociclismo ha presentato lo scorso aprile il progetto da 1 milione e 400 mila euro per la realizzazione di un’attività di ristorazione al servizio dell’impianto. La delibera di approvazione della giunta comunale per il progetto, tenuto conto del fatto che nel progetto di riqualificazione era prevista "la demolizione della vecchia struttura adibita a ristorante ma non la ricostruzione nell’ambito dello stesso intervento con fondi Pnrr, in base ad una scelta di natura strettamente economica legata alla carenza di risorse, che tra l’altro ha determinato anche la non previsione da parte dell’Amministrazione comunale della ricostruzione del locale nell’arco temporale della programmazione triennale delle opere pubbliche 2023-2025", è arrivata alla fine del mese scorso. Nella convenzione si legge che l’intervento sarà eseguito da Rpm secondo il progetto presentato con tutti gli oneri a carico della società. Rpm quindi affiderà liberamente i lavori per la costruzione del ristorante, a ovest del padiglione dei servizi, nel comparto a sud dell’area su una superficie coperta di 677mq.

Durante la costruzione la società si interfaccerà con l’ufficio di direzione dei lavori dell’opera di rigenerazione dell’ampliamento per la miglior gestione dei due cantieri. Il progetto prevede la realizzazione dell’immobile a servizio del campo cross tenendo conto della qualificazione paesaggistica e ambientale, dell’equilibrio delle risorse idriche e della continuità con le componenti storico naturalistiche. Si tratterà di un locale aggregativo dotato di spazi per la ristorazione e per gli eventi collegati all’attività sportiva con differenti aree che permettono l’utilizzo dello spazio esterno. Infatti, in aggiunta allo spazio porticato che costituisce un filtro attorno al nucleo centrale del ristorante, è prevista un’area non coperta sul versante Nord che sarà caratterizzata dalla presenza di un braciere e delle sedute. Un palcoscenico che favorirà la fruizione di un punto panoramico su tutta l’area.

All’interno in un ambiente a ‘L’ l’area bar e la pizzeria a vista si affacceranno sulla grande sala ristorativa principale da 180 posti a sedere, comprensiva di una parete tv ed esposizione di caschi, libri e cimeli, uno spazio per dj con affaccio sul dehor, anticucina, cucina, spogliatoio per 8 addetti, locali dispensa, cella frigo e locale tecnico. Le vetrate che circondano le sale saranno apribili e permetteranno di mettere in relazione gli spazi interni con quelli esterni, in particolare due dehors porticati rispettivamente da 100 mq e 85 mq. I locali avranno complessivamente 5 servizi igienici. Sebbene nella convenzione sia riportato che la realizzazione dovrà avvenire nel termine di due anni dalla sottoscrizione, il cronoprogramma è serrato: prevede infatti l’apertura del cantiere a settembre 2023, quindi la fase di movimentazione terra e livellamenti fino a metà ottobre Seguirà la fase di realizzazione delle strutture fino a novembre. Poi si procederà con involucro perimetrale, copertura e impianti entro la fine di gennaio. Infine la posa del pavimento, i cartongessi, le rifiniture e gli infissi entro marzo 2024 per poi arrivare agli arredi e al collaudo l’ultima settimana di aprile. I locali, una volta terminati, passeranno nella disponibilità dei beni del comune.

d.v.