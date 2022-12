"Campo da calcio abbandonato"

"Il campetto sportivo di via Giuliano Berti, a servizio di una zona densamente abitata, tra la circonvallazione San Gaetanino e via Cilla, appare in stato di evidente abbandono". La denuncia arriva da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna. Le porte da calcio sono completamente arrugginite, "tanto che la traversa di una di esse si è disfatta, rappresentando grave pericolo per i bambini che frequentano il campetto. Inoltre, le reti sono completamente ammalorate".

Il cancello di accesso al campo risulta non funzionante "a seguito dell’entrata di automezzi intervenuti per effettuare lavori presso un appartamento del complesso condominiale confinante, che probabilmente ne hanno urtato i pali di sostegno. Occorre pertanto provvedere all’immediato ripristino della sua funzionalità, anche al fine di evitare l’ingresso da parte dei cani o di altri animali, ai quali un cartello vieta l’ingresso trattandosi di area giochi. Anche lo sfalcio dell’erba è negligente". Attualmente, prosegue il capogruppo di Lista per Ravenna - Polo civico popolare, "data la stagione invernale, non c’è erba alta, ma trascuratezza. Ad esempio, un grande ramo, caduto tempo fa, non è ancora stato asportato".

Tali circostanze sono state rappresentate verbalmente al Consiglio territoriale di riferimento, oggetto anche di segnalazioni mediante l’app ’Comuni-Chiamo’, "senza produrre ascolto" Il capogruppo Ancisi chiede "pertanto al sindaco De Pascale se intende attivare gli uffici di competenza affinché si dia corso con urgenza a rimediare le situazioni di incuria del campetto, soprattutto quelle di pericolo a danno dei minori". Un intervento, insomma, non pare rinviabile.