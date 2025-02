Campo ripristinato dopo l’alluvione. Riciclati tutti i materiali di scarto

A Faenza il centro sportivo San Rocco di via Ravegnana ha ritrovato nuova vita dopo i danni subiti in seguito all’alluvione del maggio 2023. L’impianto, colpito duramente dall’esondazione, ha visto il proprio campo da calcio completamente compromesso: il tappeto di erba sintetica, di circa 6.000 metri quadrati, era ormai inutilizzabile a causa del fango che lo aveva intriso. Ora, dopo un intervento di riqualificazione, il campo, non solo è tornato operativo, ma rappresenta un caso virtuoso di economia circolare applicata allo sport.

L’intervento, realizzato dal Settore Ricostruzione dell’Unione della Romagna Faentina, ha permesso di ripristinare la funzionalità del campo, ottenendo l’omologazione della Lega Nazionale Dilettanti fino alla categoria Eccellenza. I lavori hanno riguardato la sostituzione del manto erboso con un nuovo tappeto sintetico “ad intaso polimerico”, la rimozione e il ripristino degli strati sottostanti – compresi il tappeto elastico e la guaina impermeabile – e il consolidamento chimico del fondo mediante stabilizzazione a cemento. Inoltre, sono state sostituite le attrezzature sportive danneggiate dall’alluvione e sono state rimesse le panchine delle due squadre.

Ciò che però rende questo intervento particolarmente innovativo è la scelta di non destinare il vecchio manto erboso alla discarica, ma di recuperarlo e trasformarlo in nuova materia “prima-seconda”, riutilizzabile per diversi scopi. Grazie a questa strategia, è stato infatti possibile recuperare quasi la totalità dei rifiuti prodotti, pari a circa 280 tonnellate di materiali che, invece di diventare scarto da destinare alla discarica, contribuendo negativamente all’ambiente, sono stati reintrodotti nel ciclo produttivo.

Nel dettaglio, 15 tonnellate di erba sintetica saranno impiegati per la realizzazione di manufatti in plastica riciclata; 50 tonnellate di “intaso plastico”, altro componente usato negli impianti sportivi, potranno essere riutilizzate per la produzione di “materassini acustici” o, se ricolorate, per nuovi campi da calcio in erba sintetica. Infine, 180 tonnellate di sabbia saranno reimpiegate nell’ambito sportivo per la costruzione di altri impianti calcistici sintetici. Un’operazione che non solo riduce l’impatto ambientale, ma dimostra come il recupero dei materiali possa essere una risorsa strategica.

Il progetto dell’impianto di via Ravegnana si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento dell’impiantistica sportiva faentina, come confermato dall’Amministrazione comunale. "Quest’opera – spiega il sindaco Massimo Isola – non è solo un intervento di ripristino, ma un passo avanti verso un modello più sostenibile per l’intera città. A breve procederemo anche con gli interventi previsti per gli altri impianti sportivi, in particolare quelli legati al calcio".

L’operazione di recupero dei materiali utilizzati per il campo di San Rocco rappresenta come sia possibile coniugare necessità di rinnovamento e sostenibilità ambientale. In un’epoca in cui l’attenzione all’ecologia è sempre più centrale, questo progetto dimostra quanto lo sport possa farsi anche portavoce di buone pratiche legate all’economia circolare. L’intervento per l’impianto di via Ravegnana ha avuto un costo di 480mila euro, 200 dei quali finanziati attraverso la Struttura commissariale e la restante parte con risorse proprie. A questo intervento, seguirà l’installazione di una nuova tribuna per gli spettatori, in sostituzione di quella precedente che è stata eliminata.