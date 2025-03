Campus, iscritti record: "La didattica ci piace. Ma ostacoli per i fuorisede"

Sono sempre di più gli studenti universitari che scelgono Ravenna, campus che, quest’anno, ha segnato il record di crescita nell’Unibo per numero di nuovi iscritti (+12%). Tuttavia, per pendolari e fuorisede non è tutto rose e fiori: se i primi faticano con i mezzi pubblici e i parcheggi, i secondi hanno difficoltà a integrarsi con la città. Lo racconta Alessandro Pica, studente 22enne di Salerno: "Scienze Ambientali mi piace e ci tenevo a studiare all’Università di Bologna, ma con Ravenna all’inizio è stata dura. Non ci sono molte cose da fare ed è una città un po’ chiusa. Con il tempo, però, ho conosciuto più persone e imparato ad apprezzarla".

Il campus nacque nel 1989 proprio con l’avvio del corso in Scienze Ambientali, la cui sede oggi è in fase di rinnovamento. "A causa dei lavori, lo scorso anno facevamo lezione all’istituto agrario. Solo da poco sono a disposizione un paio di aule del nuovo stabile, ma ci sono rumori e vibrazioni. Speriamo che finiscano presto", conclude Pica. Se Scienze Ambientali ha fatto nascere il campus di Ravenna, oggi il suo cuore pulsante è il dipartimento di Beni Culturali. Lo racconta Nicole Castelli, matricola del corso. "Ho appena iniziato – racconta – ma mi piace moltissimo. Ravenna, con il suo patrimonio archeologico, è la città giusta in cui studiare Beni Culturali". Lo conferma Domenico Fusco, che però segnala qualche problema logistico: "La facoltà mi piace molto - racconta – ma, venendo da Russi, ho il problema del parcheggio. Qui intorno ci sono solo strisce blu e per trovarne uno libero ci vuole tempo. Per questo, ho iniziato a parcheggiare in Darsena e venire a piedi, solo che così devo partire un’ora prima". Anche Camilla Lazzaretti, pendolare da Rimini, si scontra con problemi di mobilità. "Proprio martedì c’è stato un incidente sulla linea e il treno si è fermato in mezzo al nulla. Avevo un esame e, per arrivare in tempo, ho dovuto prendere il taxi. Più in generale, alla mattina ci sono pochi treni. Se finisco un esame alle 10, spesso mi tocca aspettare fino all’una". Il dato positivo è che in tutta l’Università di Bologna è cresciuto il numero di studenti internazionali (+23%).

Tra questi c’è lo studente turco Cem Atmar, che racconta: "Come in tutte le facoltà, anche a Offshore Engineering ci sono materie più interessanti e materie meno. I professori sono bravi, ma qualcuno non parla bene inglese e, per un corso internazionale, questo non è il massimo. Ravenna è stata una sorpresa positiva, mi piace la sua tranquillità. Le uniche pecche sono il tempo metereologico, le zanzare e i prezzi troppo alti dei locali". Lo conferma anche Caterina Cutrina, studentessa 28enne di Scienze del Libro e del Documento. "A Ravenna non ci sono molti locali che offrano sconti per universitari e in cui ci si possa ritrovare fino a tardi. Perciò, spesso organizziamo cene o festicciole in casa, ma, anche lì, non si può fare rumore fino a tardi". Per quanto riguarda la didattica, invece, è soddisfatta. "Noi siamo pochi e questo è un grande vantaggio, perché le lezioni sono interattive. Un altro aspetto positivo è quello di non avere le tradizionali sessioni d’esame, ma appelli distribuiti su tutto l’anno accademico", conclude.

Lucia Bonatesta