Campus, Medicina si amplia: "Avremo venti posti in più"

Il corso di laurea in Medicina di Ravenna avrà venti posti in più. Lo ha dichiarato ieri mattina il rettore, Giovanni Molari, a margine di un convegno che si è tenuto a Bologna, nell’aula di Santa Lucia. "I posti - ha spiegato – sono aumentati dove potevamo aumentarli, in particolare sui due corsi di laurea nuovi, di Forlì e di Ravenna. Sono passati da 130 a 180 a Forlì, mentre a Ravenna c’è stato un aumento da 130 a 150".

Questa crescita avviene in un momendo di attesa dell’avvio, per la prima volta, del cosiddetto ‘semestre filtro’, frutto della riforma sull’accesso a Medicina. Non sono previsti aumenti a Bologna, dove è già stato raggiunto il limite. Ma in Romagna, appunto nelle sedi di Forlì e Ravenna. "I numeri su Bologna – prosegue il rettore – restano inalterati, perché avevamo già raggiunto il numero massimo per consentire una didattica di qualità, ovvero 410 studenti".

Al netto di questi numeri, però, a settembre bisognerà gestire il nuovo assetto di Medicina. E Giovanni Molari replica anche ai docenti che hanno firmato la petizione contro la riforma. "È legge – sottolinea il rettore – e noi abbiamo il compito di applicare la legge nel miglior modo possibile. Aspettiamo i decreti attuativi. Non credo che questo sia il momento per fare polemica, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e far sì che quello che il nostro Parlamento ha voluto diventi realtà". Col superamento del numero chiuso a Medicina, ammette, "l’organizzazione non sarà semplice, ma lavoreremo per fare del nostro meglio". Anche per questo il rettore dell’Alma Mater non chiuderà alla didattica online. "Nel primo semestre – ha proseguito – credo si tratterà di una soluzione, soprattutto in relazione al diritto allo studio. Però bisognerà prima capire come verranno applicati, nella loro interezza, i decreti attuativi, riguardo agli insegnamenti e, ancora una volta, al diritto allo studio. Ogni valutazione e ogni decisione deve seguire i fatti, le leggi. È difficile capire quanti si iscriveranno con il nuovo sistema. Finora erano in 2.000 ad affrontare i test nel nostro ateneo. Ora non si possono fare previsioni".