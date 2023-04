Campus, un nuovo bando di gara Un altro anno per terminare i lavori della sede di Scienze Ambientali

L’Area tecnica dell’Alma Mater ha bandito la gara d’appalto per proseguire e ultimare i lavori della nuova sede di Scienze ambientali, in via Sant’Alberto, a fianco dell’Istituto Agrario. L’ateneo ha fissato come scadenza per presentare le offerte il 18 aprile. Il giorno successivo verranno aperte le buste e si procederà nell’assegnazione dei lavori. Chi si aggiudicherà il cantiere – per un importo che parte da 3,6 milioni di euro – avrà 334 giorni lavorativi per concludere l’opera. L’intervento era partito ai primi di febbraio 2021 ad opera del Consorzio Fenix di Bologna. Un lavoro molto atteso – che doveva terminare nell’estate del 2022 – per dotare lo storico corso di laurea ravennate di una sede autonoma più adeguata. In via Sant’Alberto studiano oltre 300 universitari, tra chi frequenta la triennale in Scienze Ambientali, e le magistrali in Analisi e Gestione dell’Ambiente e in Biologia Marina. Ma anche quest’opera non è sfuggita alla difficile situazione degli appalti pubblici, stretti tra bollette energetiche, irreperibilità di materie prime e prezzi alle stelle.

Così nell’autunno del 2022 il cantiere si è fermato, Fenix ha gettato la spugna dopo aver realizzato lo scheletro metallico della costruzione. La caratteristica del progetto (firmato dall’architetto Federico Foschi, del team per l’edilizia dell’ateneo bolognese ) è la grande galleria in acciaio e vetro che passerà sopra l’attuale sede di colore bianco a ferro di cavallo e si congiungerà all’edificio rosso che si trova accanto all’istituto Agrario. Nella nuova sede sono previsti 4 laboratori didattici che saranno costruiti alle spalle delle attuali aule dell’edificio bianco a ferro di cavallo che è su un unico piano. Poi la nuova struttura salirà verso l’alto, dal terzo piano partirà la galleria vetro e acciaio con la biblioteca e 4 aule, che si andrà a congiungere con l’edificio rosso, quello dedicato alla ricerca. Terminata la struttura, tra l’edificio attuale e quelle nuove, ci saranno undici aule e anche i laboratori saliranno a 4, rispetto ai 3 attuali presso l’Agrario. Al piano terra, in corrispondenza del corpo centrale del ferro di cavallo e parte del cortile, sarà ricavato un ampio open space per l’accoglienza degli studenti, una zona ristoro e di lettura. Rimarrà un ampio giardino, curato e arredato con panchine. In questi giorni il corso di laurea è alle prese anche con un altro problema: l’incendio che domenica ha distrutto la centrale elettrica, lasciando senza energia gli edifici e anche i freezer dove è conservata la materia biologica per i laboratori. Per tutto il giorno i tecnici hanno lavorato al trasferimento di questo materiale in altri laboratori presenti nel complesso dell’Istituto agrario e al Centro ricerche di Marina di Ravenna.

lo.tazz.