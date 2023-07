Canale dei mulini, dopo un anno riaprirà il ponte

Bisognerà pazientare ancora un paio di mesi prima di assistere alla riapertura, a Taglio Corelli di Alfonsine, del ponte sul Canale dei Mulini lungo la via Reale. Struttura chiusa al traffico veicolare e pedonale dallo scorso 5 settembre su ordinanza, ‘contingibile ed urgente’, disposta dal sindaco Riccardo Graziani. Il provvedimento si era reso necessario per ‘tutelare e salvaguardare l’incolumità pubblica’, in seguito alle criticità emerse al termine di un’indagine che una società di ingegneria incaricata dal Comune di Alfonsine aveva effettuato per valutare l’eventuale messa in sicurezza di infrastrutture (tra cui 41 ponti) presenti nel territorio comunale. Indagini che, relativamente al ponte, avevano evidenziato criticità tali da richiederne l’immediata chiusura fino al completamento della sua demolizione e della ricostruzione di un nuovo manufatto. Da allora il percorso della ‘Conferenza dei Servizi’ ha consentito di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per procedere con i lavori, ma al momento del loro avvio l’alluvione ha ritardato in modo importante l’avvio del cantiere. Da quel 5 settembre 2022, di acqua sotto quel piccolo ponte ne è passata, tra i non pochi disagi lamentati da residenti, utenti della strada, titolari di aziende agricole e di attività commerciali. Tornando alla situazione attuale, dopo la demolizione della vecchia struttura, è seguita la posa dei tubi di bypass dell’acqua utilizzata per irrigare (il ponte attraversa un canale consorziale), con la parte interessata dagli interventi che è stata isolata dall’acqua grazie alla realizzazione di due argini (ture). L’impresa sta inoltre utilizzando il guado provvisorio realizzato (grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e del Genio militare) per consentire ai mezzi agricoli di accelerare le operazioni di drenaggio dell’acqua durante l’alluvione.

Ora le condizioni si sono stabilizzate per la ripresa dei lavori. In questi giorni nella sede della ditta è in corso la preparazione delle armature per realizzare i pali trivellati, resi necessari per rendere sismicamente sicura la nuova struttura a causa del fenomeno della liquefazione che, nel sito, è presente in modo significativo. Realizzati i pali, si procederà con la platea di fondazione dello scatolare e con i successivi interventi, che prevedono l’aggiunta di due elementi ciclopedonali ai lati. La riapertura della nuova struttura, il cui costo ammonta ad oltre 400mila euro (finanziati dall’amministrazione comunale alfonsinese), avverrà entro metà del prossimo mese di settembre, e quindi a distanza di circa un anno dalla chiusura al traffico.

Luigi Scardovi