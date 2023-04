Canali via Cupa, intervento sugli argini

Sono in corso i lavori di ripristino di tratti di arginature dei canali via Cupa e

via Cupa Nuovo, dove numerose frane ne compromettono la tenuta con conseguente rischio idraulico. Ne dà notizia il Consorzio di Bonifica della Romagna. I lavori, tra le altre cose, prevedono la rimozione di sedimenti dal fondo dei canali per 1.400 metri, rialzi degli argini per raggiungere la quota di sicurezza e 290 metri di massicciate in sasso in corrispondenza delle case. Gli interventi sono figli del maltempo del 17 novembre 2019, quando le mareggiate costrinsero a chiudere le paratoie poste alla foce a mare del canale via Cupa Nuovo.