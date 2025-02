"Canalino immissario, servono interventi"

È Massimo Mazzolani, capogruppo della lista civica ’Cambia con me – Mazzolani sindaco’ a sollevare la questione del canalino immissario delle saline di Milano Marittima, denunciando la situazione in una interpellanza a risposta scritta. A tal proposito Mazzolani, nell’interpellanza, scrive: "Il canalino immissario fu inaugurato nel 1925 e quindi ricorre il centenario nel 2025. In questa ricorrenza sarebbe opportuno fare alcune considerazioni sulla situazione attuale e provvedere a una manutenzione e controllo della situazione di degrado, considerando che il suddetto canale svolge una funzione indispensabile per l’approvvigionamento delle acque alle saline e inoltre è utilizzato da turisti e residenti per passeggiate, percorsi in bici e non ultimo per l’intenso utilizzo con le canoe". Qui sono presenti anche 51 capanni da pesca, come fa presente Mazzolani, "realizzati dai privati risultati concessionari e regolati nelle successive assegnazioni dal Regolamento approvato".

Arrivando alle questioni problematiche, che secondo Mazzolani sono di diverso tipo, il consigliere scrive che "l’imboccatura da mare fino alla chiusa delle pompe è completamente insabbiata, impedendo all’acqua del mare di poter entrare. La parte di acqua antistante la chiusa e le pompe è in condizioni vergognose per la presenza di rifiuti, alghe e altro e questo non è certo un bello spettacolo per i turisti che in estate raggiungono il mare dal parcheggio ex garage Europa".

Per Mazzolani il problema è anche nella mancata manutenzione: sostiene infatti che siano passati circa mezzo secolo dall’ultimo intervento. "Il corso del canale, la cui manutenzione è stata effettuata per l’ultima volta nei primi anni ’70 del secolo scorso e da allora nulla è più stato fatto, ha il fondale pieno di residui e sulle sponde la vegetazione, soprattutto tamerici, rendono difficoltosa la percorrenza sia in acqua per le canoe che sugli argini, dove insistono percorsi pedonali e ciclabili molto utilizzati dai turisti – si legge ancora nell’interpellanza –. Diversi capanni da pesca sono in stato di abbandono e non hanno avuto alcuna manutenzione da tempo contravvenendo al Regolamento che ’obbliga il concessionario alla gestione dell’area concessa e del capanno adottando ogni misura preventiva atta al mantenimento del decoro e alla valorizzazione dello spazio’. Nella zona vicino alla statale vi è poi una situazione di degrado indescrivibile visibile anche dalla statale stessa (tendoni di plastica)".

Mazzolani, quindi, nella sua interpellanza chiede spiegazioni all’amministrazione: innanzitutto "per l’insabbiamento della imboccatura del canalino di Milano Marittima" domanda quando l’amministrazione comunale abbia "previsto un intervento risolutore", poi in merito alla parte di acqua antistante la chiusa e le pompe se sia " prevista la pulizia da rifiuti, alghe". Per quanto riguarda la manutenzione del corso del canale Mazzolani chiede se "tutti i concessionari corrispondono il canone dei capanni dei 51 spazi assegnati" e "quali interventi ha messo in campo l’amministrazione comunale affinché il regolamento sia rispettato dai concessionari e il decoro ripristinato".

Ilaria Bedeschi