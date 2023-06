"Canalino, manca la manutenzione"

Arriva dal capogruppo della Lega Cervia, Enea Puntiroli, una interpellanza sulla "Mancata manutenzione del canale immissario delle saline di Cervia". Quanto riportato nel comunicato della Lega, già nell’agosto 2022 si indicavano, tra le criticità del canalino di Milano Marittima, problemi riferibili ai lavori di ristrutturazione del 2007, alla scarsa presenza di scogli e agli ancoraggi della statua Madonna del Mare. All’interrogazione dello scorso anno aveva risposto l’amministrazione comunale, ma oggi, continua il comunicato "che il canale immissario delle saline di Cervia (canalino), oltre ad essere uno strumento fondamentale per la produzione del sale, è anche un punto di riferimento per residenti e turisti, infatti esistono diversi gruppi sui social dove vengono postate foto che ritraggono l’area e il canale; che il pontile non è accessibile da gennaio in quanto la banchina è ancora rotta, causando un forte disagio e un brutto messaggio turistico; che il canalino andrebbe maggiormente valorizzato, eventualmente con un progetto di riqualificazione che preveda anche panchine e illuminazione su entrambe i lati della banchina per il tratto compreso tra il II giugno e il mare". Tra le questioni contenute nell’interrogazione del 7 giugno scorso si chiede "A che punto sono i controlli sullo stato di degrado della banchina al fine di eseguire interventi manutentivi e il collocamento della lastra mancante".

i.b.