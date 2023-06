Candidature aperte per iscriversi ai corsi di musica

In vista del nuovo anno scolastico che partirà a ottobre, sono aperte le candidature per l’ammissione ai corsi del primo anno della scuola di musica Gioachino Rossini di Cervia. Le domande dovranno esser

inviate a [email protected] compilando l’apposita modulistica disponibile su www.scuolarossini.itsegreteria. I corsi, a indirizzo classico o moderno, vertono sui seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, batteria, basso elettrico, chitarra elettrica; sono previste inoktre lezioni di canto moderno, coro, musica d’insieme, teoria e solfeggio, storia della musica e armonia. Il programma didattico propone anche quest’anno ’Giocabimbo’ e ’Giocasuono’, percorsi propedeutici per bambini dai tre agli otto anni. La scuola comunale di musica Gioachino Rossini ha sede in via della Rimembranza 2, Cervia ed è gestita dalla Angelo Pescarini Arti e Mestieri. Info: 3475839049