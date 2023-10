’Candido’, prima nazionale

"È questo il migliore dei mondi possibili? O come possiamo renderlo migliore?": Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi, introduce le domande all’origine dell’insolita scelta di allestire Candido, dal celebre “romanzo filosofico” di Voltaire, per un pubblico di tutte le età a partire dai 6 anni. Lo spettacolo è al debutto assoluto alla Casa del Teatro di Faenza oggi alle ore 21 e domani alle 18, dopo un posticipo di alcuni mesi dovuto agli enormi danni dell’alluvione in Romagna.

"Abbiamo creato, come nostra abitudine, uno spettacolo pieno di ritmo, avventure, personaggi e canzoni", continua Alberto Grilli "ma come sempre vogliamo anche porci e porre chiare domande sulla società che costruiamo ogni giorno: praticare la filosofia attraverso l’azione". "Il nostro Candido segue i viaggi avventurosi del protagonista, ne narra le fortune e le sfortune, e ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss teorico del miglior mondo, e il fido Cacambo, compagno di avventure" aggiunge il drammaturgo Gigi Bertoni in merito alla creazione interpretata da Tanja Horstmann, Angela Pezzi e Renato Valmori. In occasione della prima nazionale dello spettacolo, domani alle 15 la Casa del Teatro di Faenza ospiterà un incontro, a ingresso libero e gratuito, per parlare dei rapporti tra filosofia, infanzia e letteratura. Tra i presenti il filosofo Rocco Ronchi. Info: 0546-622999.