Cane Balto, chieste le prime condanne

Dopo più di tre ore di requisitoria, il Pm Marilù Gattelli (nella foto) ha chiesto, nel processo in abbreviato, una condanna a sei mesi e 20 giorni per Carmela De Lorenzo, direttrice del carcere di Ravenna, e per il marito. La vicenda è relativa alla morte del loro cane, Balto, che diede il via all’inchiesta che ora ha portato alla sbarra il veterinario Mauro Guerra con l’accusa di uccisione di animali ed evasione fiscale. Per la Procura, in buona sostanza, la coppia – difesa dall’avvocato Ermanno Cicognani – avrebbe coscientemente affidato a Guerra il loro cane malato per farlo soprrimere, concordando di fatto l’eutanasia. A loro carico l’accusa è maltrattamento di animali. Secondo l’accusa, il labrador Balto fu lasciato solo e sofferente, senza cibo né acqua, già da quando era cucciolo -. I suoi latrati il 19 agosto 2020 avevano attirato l’attenzione di un agente della Polizia locale: ma quando i padroni – fuori città – erano stati avvertiti del fatto che un veterinario pubblico era arrivato per prendersi cura del loro cane “malato, disidratato, denutrito e sofferente”, secondo il pm invece che rientrare, lo avevano affidato al veterinario Guerra. Ecco perché le verifiche si erano poi spostate a Sant’Antonio, sede del laboratorio del veterinario.

La Pm ha chiesto anche la condanna – pochi mesi – per i genitori del veterinario, in ragione del contestato porto illegale di un fucile. L’udienza preliminare, davanti al Gup Corrado Schiaretti, è stata riaggiornata a gennaio, quando toccherà alle difese e alle parti civili. Queste ultime, ieri presenti in aula, sono la Lav – Lega anti vivisezione – con l’avvocato Massimiliano Canè, Animal Liberation (Avvocato Davide Zanforlini), Oipa - Organizzazione internazionale protezione animali – (avvocato Anna Vio) ed Enpa (avvocato Ricci).