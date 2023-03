Il cane cieco Marley diventerà cittadino onorario di Marina di Ravenna

Hotel a 5 stelle e asilo per cani a Cesena. "Vengono qui per socializzare"

Ravenna, 29 marzo 2023 – Spesso le storie più difficili hanno un lieto fine. È quello che è successo a Marley Supercane, un cane cieco diventato una celebrità a Marina di Ravenna e che è solito andare in barca, indossando simpatici occhiali da sole. Sebbene adesso sia circondato di amore e da affetto, alle sue spalle ha una storia triste che purtroppo accomuna tantissimi cani meno fortunati. Adesso, la Pro Loco di Marina di Ravenna ha deciso che il prossimo 30 aprile Marley verrà insignito del titolo di cittadino onorario con un evento aperto al pubblico.

Marley Supercane, il cane abbandonato perché cieco oggi adottato e pronto a diventare cittadino onorario di Marina di Ravenna

La storia di Marley

"Ciao, sono Marley, un pastorino abbandonato al canile perché nato cieco. Adesso ho una vita a colori". Questa è la didascalia che accompagna la pagina Facebook di Marley Supercane. Nel 2018, scampato l’abbattimento, si ritrova in un canile a Bari insieme alla sorella Asia, anche lei nata cieca.

Il destino vuole che una coppia di Santa Maria al Monte, in provincia di Pisa, venga a conoscenza della storie e se ne commuove al punto da prendere la decisione. Così, Carlotta Nelli e Marco Chimenti hanno adottato Marley.

In un’intervista, Carlotta racconta come i due cuccioli li guardassero da dietro le grate del canile. Ad ogni modo, i due futuri padroni non hanno resistito a quello sguardo e senza pensarci due volte lo hanno adottato. “A noi non importava che fossero ciechi – spiega Carlotta – Abbiamo contattato il canile di Bari e ci hanno detto che in 4 mesi di appello eravamo stati i primi a chiamare. Abbiamo adottato solo Marley perché già in canile avevano dovuto dividerlo dalla sorella, che come tutte le donne era molto più sveglia di lui e gli rubava il cibo, lui era il più tontolone!".

Oggi Marley è un cane autonomo e molto amato a Marina di Ravenna, dove la coppia ha una barca ormeggiata al porto.

"Si prende anche troppe libertà - racconta Carlotta - In barca pensa di essere il padrone del porto e del mare. Scorrazza da prua a poppa in uno spazio che è stretto anche per noi e si tuffa in mare con il suo giubbotto salvagente legato alla barca, altrimenti prende il largo! A Marina lo conoscono tutti, d'estate trascorriamo lì tutti i weekend".

L’evento pubblico e la raccolta fondi

Il riconoscimento avverrà con un evento aperto al pubblico domenica 30 aprile alle 18 in piazza Dora Markus.

“Il ‘super cane’ Marley verrà insignito del titolo di Cittadino onorario di Marina di Ravenna. Premiato dalla Pro Loco, riceverà un premio particolare messo a disposizione da una cittadina. Sarà presente l’assessore del Comune di Ravenna Igor Gallonetto” – spiega la pagina Facebook della Pro Loco di Marina di Ravenna che ha organizzato l’evento e avviato una raccolta fondi.

"Uno degli obbiettivi è incentivare le adozioni di animali e aiutare i canili in difficoltà. Anche tu puoi aiutare donando utensili, anche usati che non usi più, o cibo. La raccolta sarà consegnata in questa occasione”.