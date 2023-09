Cane conteso, condannata donna di 56 anni

Sono tanti i beni per i quali si può finire a processo per appropriazione indebita. La protagonista di questa vicenda – una 56enne di Conselice – c’è finita per un cane. Nella fattispecie, un bull terrier per il quale ieri pomeriggio ha rimediato dal giudice Antonella Guidomei un condanna a un mese di carcere e 500 euro di multa. Dovrà inoltre risarcire 3.000 euro alla parte civile, ovvero il responsabile di un’associazione animalista di Imola tutelato dall’avvocato Cristiana Soverini.

La difesa – avvocato Massimo Martini – ha già assicurato che quando, entro 90 giorni, saranno depositate le motivazioni della sentenza, è pronta a fare ricorso in appello. Nel frattempo proveremo a descrivervi il singolare caso giudiziario.

Tutto era sorto da una cucciolata di quattro bull terrier nati da una fattrice sequestrata in un allevamento di Solarolo. Secondo quanto poi denunciato ai carabinieri, ne erano sopravvissuti tre, tutti intestati all’associazione animalista imolese. Da qui nel marzo 2017 erano stati affidati alla 56enne la quale – sempre secondo la denuncia – li avrebbe dovuti tenere per un po’ fino allo svezzamento e la definitiva collocazione.

Il primo dei tre animali era stato poi affidato a una famiglia di Milano. E anche per gli altri due si era fatto avanti qualcuno intenzionato ad adottarli definitivamente. Nel frattempo però i rapporti tra una dei due responsabili dell’associazione e la 56enne si erano deteriorati: tanto che la donna – prosegue l’accusa – a novembre di quell’anno aveva affidato uno dei cuccioli in maniera autonoma a un suo conoscente di Sesto Imolese. E aveva deciso di tenersi l’ultimo per se stessa. I mesi successivi erano stati caratterizzata da discussioni per trovare una soluzione per quei cuccioli. Litigi che erano passati anche attraverso i social approdando a un separato fronte di scontro.

Nel 2021 un decreto di sequestro emesso dal gip del tribunale di Ravenna, non era approdato a nulla perché non era stato ritrovato il microchip del cane in tesi d’accusa oggetto della appropriazione indebita.

Secondo quanto in buona sostanza sostenuto dal difensore dell’imputata in arringa, tutto si era innescato quando l’Enpa di Faenza, a cui in prima battuta era giunta la fattrice sequestrata a Solarolo, aveva affidato il cane all’associazione imolese. Qui tuttavia la gestione – sempre secondo la difesa – non era stata ottimale: tanto che l’animale era rimasto gravido per due volte nel solo 2017. La seconda volta partorendo i quattro cuccioli. Per l’imputata, uno era stato restituito, uno era andato a Milano, uno a Sesto Imolese e infine l’ultimo se lo era in effetti tenuto lei: ma in ragione di un accordo orale con l’associazione imolese che era stato concluso a compensazione delle spese che le aveva dovuto sostenere sostenuto per quei cuccioli nelle fasi iniziali della loro vita.

Il cane conteso è al momento ancora nella disponibilità della signora di Conselice.

a.col.