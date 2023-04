Cane scappa e vaga sulla via Emilia, recuperato e riconsegnato dalla polizia locale

Cane che vagava sulla via Emilia recuperato dalla polizia locale dell’Unione e riconsegnato al proprietario. È successo nei giorni scorsi a Castel Bolognese. Nel promo pomeriggio gli agenti di una pattuglia della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, impegnati in un normale servizio di controllo lungo la via Emilia, tra Castel Bolognese e la rotatoria della strada provinciale Borello, si sono accorti che i mezzi che viaggiavano in entrambi i sensi di marcia frenavano bruscamente e accostavano sul ciglio come per scansare un ostacolo che si trovava sulla carreggiata, il tutto con evidenti rischi.

Gli agenti risaliti in auto si sono diretti verso il punto nel quale i mezzi frenavano notando che, lungo la riga di mezzeria della Statale, c’era un grosso cane di razza Akita Inu. L’animale, spaventatissimo per i mezzi che sfrecciavano in entrambe le direzioni, non riusciva ad attraversare la strada. Dopo qualche centinaio di metri la pattuglia ha raggiunto il cane che prudentemente è stato allontanato dal centro della Statale verso uno dei lati della strada. Qui è stato avvicinato e bloccato. Il cane, in buono stato di salute, anche se spaventatissimo, è stato fatto salire sull’auto di servizio e portato al Comando di Faenza.

Grazie al microchip che viene impiantato per legge gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario dell’animale che è stato contattato telefonicamente. Nell’attesa dell’arrivo del proprietario, il cane, tenuto al guinzaglio nel cortile del Comando manfredo della polizia locale, è stato rifocillato prima di essere riconsegnato.