Cane tra la sporcizia. Denunciato proprietario

La polizia locale è interventuta per un Setter in grave stato di abbandono, senza acqua e cibo e tra gli escrementi. Ora è affidato alle cure dei volontari.

Un cane che viveva in condizioni indecorose è stato salvato dalla Polizia locale grazie alla segnalazione dei cittadini. La vicenda è scattata a seguito di una segnalazione arrivata al Comando di via Baliatico, denunciava una situazione di grave degrado per l’animale, un Setter inglese, detenuto in un piccolo recinto, con poco cibo e acqua a disposizione e costretto a vivere tra i suoi escrementi non rimossi da tempo.

Sul posto, una zona nelle prime campagne della città, è stata inviata una pattuglia per accertare la reale situazione; qui gli agenti hanno costatato che il racconto non era per nulla fantasioso: il cane visibilmente spaventato, si trovava in uno spazio angusto, il cui fondo era interamente ricoperto da deiezioni accumulate da settimane e le ciotole a sua disposizione erano completamente vuote e asciutte, segno di una prolungata negligenza nella distribuzione di acqua e cibo.

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare l’animale, affidandolo alle cure dei volontari del canile convenzionato, dove ha ricevuto le prime, necessarie attenzioni veterinarie. L’uomo che aveva in gestione l’animale è stato denunciato per il reato di abbandono di animale, disciplinato dall’Art. 727 che contempla una pesante sanzione fino all’arresto.

Si sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza e della collaborazione dei cittadini. Scrivono dall’Unione della Romagnja faentina: "La sensibilità di chi ha segnalato una situazione di criticità ha permesso di intervenire e di salvare una l’animale. Si ribadisce che l’abbandono e l’incuria verso gli animali sono atti di crudeltà intollerabili che la comunità non può e non deve accettare. Pertanto, continueremo a operare con la massima determinazione per tutelare i diritti degli animali e perseguire i responsabili di tali reati".

