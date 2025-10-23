Cane vola in un tombino. Lo salvano i Vigili del fuoco

È una storia a lieto fine quella che qualche giorno fa, in una zona di campagna del territorio comunale conselicese, ha visto come protagonisti, da una parte due cani da caccia e dall’altra una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo. Uno dei due animali era infatti caduto in una sorta di tombino a cielo aperto, nei pressi di una carraia. Dopo un volo di circa tre metri, il cabe, un bracco, si è appoggiato con il dorso su una parete e con le zampe sulla parete opposta, rimanendo in quella pericolosa posizione, praticamente a pelo d’acqua, per almeno una trentina di minuti. Ancora poco e avrebbe esaurito le forze e sarebbe stato inghiottito dall’acqua, profonda sette metri. Non vedendolo tornare, il cacciatore si è messo alla sua ricerca, ma senza alcun esito. A rivelarsi provvidenziale è stato l’altro bracco da caccia, sempre di sua proprietà, che ha attirato l’attenzione dell’uomo, abbaiando e conducendolo di fatto ai piedi del tombino. A quel punto l’uomo ha allertato i Vigili del Fuoco, giunti poco dopo dal vicino Distaccamento di Lugo. Sul posto hanno calato una scaletta a ganci nel tombino e sono riusciti a imbragare lo spaventatissimo cane e a portarlo in salvo, tra la grande gioia del proprietario e la soddisfazione dello stesso personale dei Vigili del Fuoco.

Luigi Scardovi