L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato sequestroFurto LouvreMiliardario PignataroAeroporto Bologna inchiestaMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaCane vola in un tombino. Lo salvano i Vigili del fuoco
23 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Cane vola in un tombino. Lo salvano i Vigili del fuoco

Cane vola in un tombino. Lo salvano i Vigili del fuoco

A richiamare l’attenzione del proprietario dell’animale è stato un altro cane. L’uomo ha allertato i pompieri che sono riusciti a imbragare il bracco e portarlo in salvo.

A richiamare l’attenzione del proprietario dell’animale è stato un altro cane. L’uomo ha allertato i pompieri che sono riusciti a imbragare il bracco e portarlo in salvo.

A richiamare l’attenzione del proprietario dell’animale è stato un altro cane. L’uomo ha allertato i pompieri che sono riusciti a imbragare il bracco e portarlo in salvo.

È una storia a lieto fine quella che qualche giorno fa, in una zona di campagna del territorio comunale conselicese, ha visto come protagonisti, da una parte due cani da caccia e dall’altra una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo. Uno dei due animali era infatti caduto in una sorta di tombino a cielo aperto, nei pressi di una carraia. Dopo un volo di circa tre metri, il cabe, un bracco, si è appoggiato con il dorso su una parete e con le zampe sulla parete opposta, rimanendo in quella pericolosa posizione, praticamente a pelo d’acqua, per almeno una trentina di minuti. Ancora poco e avrebbe esaurito le forze e sarebbe stato inghiottito dall’acqua, profonda sette metri. Non vedendolo tornare, il cacciatore si è messo alla sua ricerca, ma senza alcun esito. A rivelarsi provvidenziale è stato l’altro bracco da caccia, sempre di sua proprietà, che ha attirato l’attenzione dell’uomo, abbaiando e conducendolo di fatto ai piedi del tombino. A quel punto l’uomo ha allertato i Vigili del Fuoco, giunti poco dopo dal vicino Distaccamento di Lugo. Sul posto hanno calato una scaletta a ganci nel tombino e sono riusciti a imbragare lo spaventatissimo cane e a portarlo in salvo, tra la grande gioia del proprietario e la soddisfazione dello stesso personale dei Vigili del Fuoco.

Luigi Scardovi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CaniVigili del fuoco