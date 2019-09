Solarolo (Ravenna), 2 settembre 2019 - Undici cuccioli di cani costretti in due piccolissimi trasportini a bordo di un grosso suv, denunciata la proprietaria, una 41enne tedesca. Ieri mattina molti automobilisti che si trovavano nell'area di servizio Santerno dell'A14, nel territorio di Solarolo, hanno telefonato al Centro operativo della Polizia stradale di Bologna sdegnati per come erano detenuti i cuccioli.

Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Faenza i cui agenti hanno effettivamente rintracciato l’auto, un’Alfa Romeo Stelvio con targa tedesca. Nel bagagliaio due trasportini con diversi cuccioli. Rintracciata la proprietaria del mezzo, una 41enne di nazionalità tedesca, gli agenti hanno fatto intervenire il veterinario reperibile che ha constatato le critiche condizioni dei cuccioli, undici in totale, tutti tra i 70 e i 90 giorni, denutriti, privi di qualsiasi documentazione veterinaria e senza il microchip richiesto per legge.

In considerazione di quanto rilevato dal veterinario, i poliziotti hanno sequestrato i cuccioli che sono stati affidati alla Onlus Amici degli Animali. La 41enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Ravenna per detenzione di animali vivi in condizioni incompatibili con la loro natura.