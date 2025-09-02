"Cani avvelenati al Parco, la nostra rabbia"

A pochi giorni dagli inqualificabili e tristi episodi che si sono verificati nell’area di sgambamento del Parco Tassinari, in via Cavour a Faenza, si è svolto sabato sera un sit-in di protesta e di sensibilizzazione. Una risposta civica e partecipata alla morte di un cane, denunciata martedì, che aveva ingerito lumachicida attraverso un esca, e all’avvelenamento di un altro cane a poche ore di distanza. Nel weekend all’interno del parco era previsto l’evento Non Mollo, appuntamento annuale di una manifestazione organizzata in seguito agli eventi calamitosi che hanno colpito la città nel 2023. Nel corso dell’evento erano previste anche una serie di attività a cura dell’associazione Mr.Dog di Faenza, attiva in città da anni, e proprio le attività destinate ai quattro zampe si sarebbero dovute svolgere all’interno dell’area di sgambamento del ‘Tassinari’.

In seguito agli avvelenamenti però il nucleo la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha intensificato i controlli ed inoltre ha interdetto l’area di sgambamento. L’associazione quindi ha ritenuto opportuno non rinunciare alla partecipazione all’evento, modificando però l’attività inizialmente prevista in un sit-in per richiamare l’attenzione su quanto accaduto. Sabato sera, muniti di sagome di cani e cartelli, oltre 50 persone hanno sfilato all’interno del parco soffermandosi nelle vicinanze dell’area cani per partecipare la propria ferma condanna sugli avvelenamenti. "Stasera era previsto un momento di gioia – ha detto Federica Savorani, rappresentante di Mr.Dog –, invece siamo qui per dare voce al nostro dolore, alla nostra rabbia e alla nostra paura". Savorani ha ricordato "l’atto di inaudita crudeltà, non un incidente, non un atto casuale", ed ha aggiunto: "avvenuto in un’area cani dove i nostri amici a quattro zampe dovrebbero essere al sicuro. Questo non è solo un atto criminale, ma un fallimento della nostra civiltà".

Tra gli applausi i presenti hanno manifestato le proprie richieste, tra le quali: "maggiore attenzione da parte delle autorità, vogliamo controlli più severi e pene certe per chi commette questi crimini orribili; sensibilizzazione e informazione; collaborazione tra cittadini, bisogna segnalare immediatamente".

Nel discorso non è mancato un appello alla responsabilità dei proprietari dei cani: "Dobbiamo essere noi i primi a dare l’esempio. Il nostro impegno per una convivenza civile è la nostra migliore risposta alla crudeltà". E infine: "Non permetteremo che la paura ci immobilizzi". Le indagini della Polizia Locale sono ancora in corso, hanno fatto sapere da Palazzo Manfredi.

