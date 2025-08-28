Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaCani avvelenati, due casi sospetti a Faenza
28 ago 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Cani avvelenati, due casi sospetti a Faenza

Cani avvelenati, due casi sospetti a Faenza

L'allarme è scattato martedì mattina dopo la denuncia di una donna il cui cane è morto all’improvviso dopo aver frequentato lo sgambatoio di via Cavour. Altra segnalazione a distanza di alcune ore. Controlli al Parco Tassinari

Sospetti casi di avvelenamento nell'area di sgambamento del Parco Tassinari (immagine di repertorio)

Sospetti casi di avvelenamento nell'area di sgambamento del Parco Tassinari (immagine di repertorio)

Per approfondire:

Faenza (Ravenna), 28 agosto 2025 - Il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha avviato un'indagine in seguito a due preoccupanti episodi di avvelenamento di cani, probabilmente avvenuti nell'area di sgambamento del Parco Tassinari.

L'allarme è scattato martedì mattina a seguito della denuncia di una donna il cui cane è deceduto improvvisamente dopo aver frequentato l'area di sgambamento di via Cavour. L'autopsia ha confermato la morte per avvelenamento. Nelle ultime ore, è stata segnalata una seconda situazione simile, con una diagnosi di emorragia interna, sempre dopo che l'animale era stato portato nella stessa area.

Approfondisci:

Allarme bocconi avvelenati nell’area per i cani

Allarme bocconi avvelenati nell’area per i cani

A seguito delle segnalazioni, le autorità hanno intensificato le attività di controllo e ricerca di esche o bocconi avvelenati, senza però trovarne. Nonostante ciò, i sopralluoghi sono continuati anche nella giornata odierna e, in via precauzionale, sono stati affissi cartelli informativi in tutta l'area per avvisare i proprietari di cani e invitarli alla massima cautela. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili di questo grave gesto.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare immediatamente comportamenti sospetti o il ritrovamento di materiali anomali. La Polizia Locale rivolge un appello a tutti i proprietari di cani che hanno frequentato il Parco Tassinari nei giorni scorsi. Si raccomanda ai proprietari di cani, qualora i loro animali manifestassero sintomi anomali, di rivolgersi con urgenza a un veterinario e di sporgere denuncia presso le forze dell'ordine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata