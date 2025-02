Cani denutriti, condannato per abbandono

Un quarantenne di Massa Lombarda è stato condannato a 4.000 euro di ammenda per abbandono di animali (derubricato dall’inziale accusa di maltrattamenti) dopo che le autorità avevano trovato i suoi cani in stato di denutrizione. L’uomo, residente in campagna, possedeva un pastore tedesco e due molossi, che avevano avuto una cucciolata, portando il numero totale degli animali a dodici. I primi sopralluoghi, di Ausl e forze dell’ordine, erano scattati a inizio 2022 per via delle lamentele dei vicini. In aula è emerso che inizialmente aveva cercato aiuto, consapevole di non riuscire a gestire la situazione anche per sopraggiunti problemi di lavoro. Si era così rivolto a una locale associazione di volontariato, Cinoservizio, che per un certo periodo gli aveva fornito cibo e cure veterinarie. Poi, però, i rapporti si erano interrotti. Secondo una responsabile del servizio veterinario Ausl, sentita in udienza, l’uomo era diventato aggressivo, voleva gestire la situazione a modo suo e pretendeva soldi per ogni cane. A quel punto l’associazione aveva deciso di non aiutarlo più e nel giro di pochi giorni le condizioni degli animali erano peggiorate. Le autorità sanitarie, durante un sopralluogo dell’ottobre 2022, avevano trovato la recinzione in cattivo stato, l’area sporca e i cani troppo magri, con ferite sul muso a causa della competizione nella contesa del cibo. Lui ha spiegato di aver fatto il possibile, lasciando loro cibo e acqua al mattino prima di uscire per lavoro, ma di non essere più riuscito a sostenerli senza aiuti: "Consumavano un sacco da 25 kg di crocchette al giorno".

La difesa, con l’avvocato Massimo Martini, ha sottolineato che fino a quel momento gli accertamenti avevano dato esito positivo: dopo un primo controllo a maggio 2022, l’uomo aveva provveduto a dotare i cani di microchip e in altri sopralluoghi la situazione non era risultata critica. Tuttavia, con l’interruzione del supporto, il peggioramento era stato evidente. I cani erano così stati sequestrati e portati in canile.

La funzionaria dell’Ausl che ha effettuato i sopralluoghi ha riferito che il mancato addestramento aveva reso i cuccioli difficili da gestire, ostili alla socializzazione e refrattari persino al guinzaglio e a salire in auto anche per una semplica visita dal veterinario. L’imputato sosteneva che, al contrario, quando possibili li portava a passeggio anche fuori dalla sua proprietà. Inoltre si è difeso sostenendo di non aver mai voluto separarsi dagli animali, soprattutto non aveva intenzioni di lasciarli al canile, ma alla fine è scattata la confisca. Della dozzina di cani, oggi solo un paio sono ancora al canile, in quanto di difficile gestione.

