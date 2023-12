Sequestrati 10 cani da caccia gravemente denutriti: scatta la denuncia

Ravenna, 28 dicembre 2023 - Dieci cani, perlopiù giovani pointer, gravemente denutriti e di fatto ridotti pelle e ossa. E’ il tristissimo e deprecabile scenario che si è presentato, in provincia di Ravenna, davanti agli occhi della guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), le quali, in collaborazione con il Nucleo dei Carabinieri forestali di Ravenna e con il Servizio veterinario dell’Usl di Ravenna, hanno condotto l’intervento, procedendo al loro sequestro.

Il detentore è stato denunciato per maltrattamento di animali. Le guardie zoofile si sono attivate a seguito di una segnalazione che mostrava anche la presenza di un cane morto la cui carcassa era stata lasciata nella gabbia, in mezzo agli altri cani. Terminato l’iter processuale, i poveri amici a quattro zampe potranno essere adottati da chi saprà far loro dimenticare il loro triste passato.

“Gli animali, gravemente denutriti, – racconta Barbara Rinaldi, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Ravenna e provincia - versavano in uno stato pietoso, essendo costretti a vivere in un contesto di forte degrado. Nei recinti erano state sistemate cucce fatiscenti inidonee a offrire un adeguato riparo, mentre gli spazi antistanti erano pieni delle deiezioni dei poveri animali. Insomma, un contesto inaccettabile dal punto di vista igienico-sanitario e molto mortificante per i quattrozampe”.

Per ulteriori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Ravenna e provincia scrivere un’email a guardieravenna@oipa.org o consultare il sito https://www.guardiezoofile.info/ravenna e compilare il modulo di segnalazione online.

