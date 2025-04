Cani in spiaggia. Ecco le aree dove portarli

Primavera inoltrata, estate non lontanissima anche se per il meteo non sembrerebbe, e così lidi si mettono in movimento. Da sabato prossimo infatti, in coincidenza con il sabato che precede la Pasqua e l’apertura della stagione balneare estiva, è previsto il libero accesso dei cani in spiaggia nelle sei aree individuate dalla relativa ordinanza e disponibili fino a domenica 2 novembre.

Le aree non sono cambiate, sono sempre le stesse dell’anno scorso e si trovano a Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; a Casal Borsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea; a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

Infine a Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, esattamente trasversale alla foce del fiume Savio.

L’ordinanza stabilisce che l’utilizzo delle aree cani è consentito normalmente dall’alba al tramonto. Si ricorda che non è possibile portare il proprio amico a quattro zampe in orari e zone diverse.