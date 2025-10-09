Canoni concordati. Barattoni e Palli contro il nuovo accordo

Uno strappo istituzionale che va ricucito, pena il rischio di contromosse da parte dei comuni, a partire dalla revisione dei benefici concessi in fatto di Imu. Non è andata giù al sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e alla presidente della Provincia Valentina Palli, la messa nero su bianco del nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato. E i vertici istituzionali chiedono di riaprire il tavolo del confronto. L’accordo della discordia, è il caso di dirlo, è stato siglato il 23 settembre scorso dalle associazioni della proprietà (Confabitare, Confedilizia, Asppi, Uppi, Appc) e dalle associazione degli inquilini (Assocasa e Feder.Casa Confsal).

Il tema è rilevante perché i contratti concordati (3+2) previsti dalla legge 431/98 consentono una tassazione agevolata con cedolare secca al 10% anziché del 21% sul canone e una aliquota Imu agevolata rispetto ai contratti "liberi" (4+4). I nuovi accordi sostituiscono quelli precedenti del gennaio 2018 e tra le principali novità vi sono i seguenti punti. L’adeguamento Istat porterà un aumento del 10% sui valori massimi delle tabelle, mentre i minimi resteranno invariati: in questo modo ci sarà un margine più ampio di trattativa tra proprietari e inquilini. È stata introdotta anche l’uniformità nel conteggio della metratura e un aggiornamento dei parametri per le fasce, rendendo più chiari i criteri di calcolo. L’adeguamento Istat delle tabelle avverrà ogni 3 anni, ma sarà pari al 50% dell’aumento dell’indice nel triennio. Per garantire maggiore trasparenza, i contratti non redatti direttamente dalle associazioni dovranno essere sottoposti a una doppia asseverazione, come già avviene in città come Bologna. Una novità significativa riguarda gli studenti universitari: chi frequenta corsi brevi potrà stipulare contratti transitori inferiori ai sei mesi, inoltre, vengono introdotte agevolazioni e incrementi di canone per gli immobili con migliori prestazioni energetiche: più alta è la classe, maggiore sarà l’aumento consentito. Una mossa, quella della forma, che scontenta i Comuni e la Provincia. "Questa firma – osservano Palli e Barattoni – determina uno strappo istituzionale rispetto ad una trattativa che vedeva Comune e Provincia quali mediatori delle posizioni tra inquilini e proprietari e che auspicava di giungere ad un equilibrio complesso, ma possibile. Il contratto è stato firmato tra i rappresentanti dei proprietari, ma con la parte inquilini che rappresenta un numero contenuto di associati, e non coinvolge nessuno dei tre sindacati rappresentativi". "Le parti firmatarie - proseguono i due amministratori - hanno interrotto le trattative in modo istituzionalmente inaccettabile per un territorio come il nostro, che è solito risolvere le complessità con il dialogo e il confronto".

E il Comune di Ravenna "si sta riservando di valutare alcune azioni relative ai benefici Imu concessi in virtù di questi contratti". Inoltre, sempre secondo gli amministratori, alcune clausole relative agli accordi transitori ingenerano confusione con gli affitti turistici, con il rischio che si ampli ingiustificatamente la platea dei soggetti beneficiari di agevolazioni Imu, senza che vi siano i requisiti essenziali di interesse pubblico. L’auspicio è che "stanti le numerose criticità rilevate, è quello che si riapra il tavolo di discussione per arrivare ad un accordo che sia davvero frutto di confronto e di sintesi, nell’interesse di tutte le parti coinvolte".

Giorgio Costa