Canoni spiagge, arriva la stangata Crescono del 25%

Il nuovo anno non comincia nel migliore dei modi per tante imprese che operano in regime di concessione demaniale marittima come stabilimenti balneari, bar, ristoranti, campeggi e, probabilmente anche terminal portuali.

Con un decreto datato 30 dicembre 2022, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato "nella misura del 25,15%, l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2023". Come se non bastasse è stata adeguata anche la misura minima del canone che è stata aggiornata a 3.377, 50 euro a decorrere da ieri, 1 gennaio 2023. E’ chiaro che una circolare piovuta nelle mail il giorno di Capodanno andrà studiata in ogni dettaglio, soprattutto per capire quali saranno esattamente le categorie assoggettate all’aumento del 25%. Per ora un settore che ha già fatto due conti è quello balneare, sul piede di guerra in queste settimane per la vicenda delle aste ad evidenza pubblica degli stabilimenti.

"Dico una cosa in premessa, così chiarisco subito la nostra posizione: noi non siamo contrari ad una rivalutazione dei canoni demaniali, siamo contrari a questi metodi e a questi salassi" commenta Maurizio Rustignoli (nella foto), presidente della Coop Spiagge ravennati e presidente nazionale di FIBA, la Federazione delle imprese balneari. "L’Istat ha individuato nell’11% l’eventuale aumento del canone demaniale marittimo – aggiunge - ma il ministero ci intima nella circolare, di applicare il 25%, perché?"

È difficile fare una media su quanto pagano attualmente gli stabilimenti balneari di concessione, in base alla dimensione e alla posizione: si può andare da 10-11 mila euro l’anno per i più piccoli a 5060 mila euro per i maggiori. Gli interrogativi non finiscono e così arriviamo alla cosiddetta ‘misura minima del canone ‘salita a 3.377 euro che si applica a quegli stabilimenti che utilizzano delle piccole porzioni di spiaggia, nel retro dei bagni, per un campo da beach volley o per armonizzare i parcheggi. Questa misura minima ha avuto un’escalation negli ultimi 3 anni: è passata da 600 a 2500 euro e ora a 3.377.

"Mi chiedo come si faccia a produrre un decreto del genere il 30 dicembre, in piena bagarre sul futuro degli stabilimenti balneari e a poche settimane da mareggiate che hanno messo in ginocchio tante imprese" ribadisce Rustignoli. "Deve essere aperto un tavolo di confronto con il Governo, per discutere del futuro delle imprese balneari. Ripeto, non siamo contrari alla rivalutazione dei canoni, ma chiediamo di sospendere la circolare e pianificare gli aumenti, restando legati alla realtà. Porto Corsini non può pagare un canone di concessione come Forte dei Marmi. Serve una classificazione in almeno tre fasce e fissare degli importi, non buttare là aumenti che neanche l’Istat riconosce".

Lo. Tazz.