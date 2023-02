"Canterini Romagnoli, cento anni in un libro"

Il gruppo dei Canterini Romagnoli ‘Balilla Pratella’ di Lugo si scioglie. A distanza di un secolo dalla loro fondazione, gli ambasciatori del folclore romagnolo dicono addio e lo fanno affidando la loro storia alle pagine del libro ‘I Canterini di Lugo’, scritto da Franco Dell’Amore, che sarà presentato sabato 11 febbraio alle 16 all’albergo Ala d’Oro di Lugo. Come in tutte le esibizioni che si rispettano, prima della definitiva uscita dalle scene, un bis è sempre concesso. La presentazione del libro non sarà l’ultima delle apparizioni. Per quella occorrerà aspettare il 28 febbraio quando, alla ‘Casa sull’albero’ di Solarolo, un gruppo ristretto del gruppo si esibirà cantando le canzoni più tipiche della tradizione locale attorno alle fiamme dei falò dei ‘Lom a merz’.

"Siamo ormai tutti vecchi e il genere che proponiamo non è più appetibile – spiega la vice presidente dei Canterini, Paola Gaddoni –. Nel tempo i gusti sono cambiati ed i giovani hanno altre prospettive. Riscuotiamo ancora l’interesse di chi, non più giovane, è particolarmente legato alle tradizioni musicali del mondo contadino. Il problema però è che non siamo richiesti". Il gruppo fondato nel 1922 dal compositore Balilla Pratella e oggi diretto dal maestro Carlo Argelli, ha portato negli anni la Romagna oltre i confini regionali, in eventi e Festival Internazionali. Il repertorio era composto dalle ‘cante’ più note del territorio, da ‘La Rumagnola’ a ‘Gli scariolanti’ e dai balli che ormai non si vedono più come ‘La Monferrina’, ‘E pas dopi’ ed infine ‘E saltarel’. "Il ballo e l’orchestra sono saltati già da un po’ – continua Gaddoni –. Il coro invece, è ancora in attività ma sta perdendo elementi importanti. Credo sia fisiologico. Eravamo in quasi 40 elementi e, ancor prima, agli inizi, addirittura 80. Il ballo era affidato a 5 coppie, l’orchestra era composta da vari elementi che suonavano altrettanti strumenti. Ora abbiamo soltanto chi suona la fisarmonica e il clarinetto e il corpo di ballo si è disgregato perché i giovani hanno seguito altri percorsi. Ora siamo poco più di una ventina, con una media di età che si aggira sui 60 anni, dai 43 della più giovane altri ultra ottanta degli elementi più anziani".

Insieme al libro che percorre i 100 anni di storia dei Canterini, sarà distribuito anche il cd antologico che raccoglie più di 20 incisioni dagli anni 1930 agli anni ’60 "in cui – sottolinea – si potrà ascoltare le voci dei solisti storici nel loro ‘dialogare’ cantando con il coro e le cante più belle. Le tracce sono tratte dai vinili d’epoca e dai primi dischi, pubblicati a partire dagli anni ‘60. Il primo vinile ci venne prodotto da una casa discografica francese. Dopo quello – continua – con la conduzione prima del maestro Galassini e poi del maestro Frabetti ce ne sono stati tanti altri. Una delle esperienze che più motivavano il gruppo erano le uscite all’estero. Facendo parte del comitato dei gemellaggi, spesso ci siamo esibiti nelle città gemelle. Poi le uscite si sono ridotte – conclude – come la disponibilità ad affrontarle da parte dei membri del gruppo".

Monia Savioli