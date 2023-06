Canterini Romagnoli Due giorni in scena

Il Centro Sociale Bosco Baronio, in via Meucci 23, accoglie il 46° Trebbo dei Canterini Romagnoli, un evento musicale unico nel suo genere, che si articolerà in due serate. Si comincia questa sera, a partire dalle 21, quando i Canterini Romagnoli Pratella-Martuzzi daranno vita al concerto, presentando un programma di tradizionali cante romagnole. La serata sarà anche arricchita dagli interventi di Roberto Magnani, che leggerà poesie al sapore di Romagna. Domani sera, sempre alle 21, nel Centro Sociale Bosco Baronio, i Canterini Romagnoli torneranno sul palco per un secondo concerto, diretto dal maestro Matteo Unich.