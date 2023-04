Canti di lotta e popolari, canzoni d’autore: work song

Il lavoro e i lavoratori non sono stati solo oggetto della musica e del canto, ne sono stati protagonisti attivi, basta pensare al fiorire dei cori, delle filarmoniche amatoriali, alle case del popolo e balere. La canzone è la forma più utilizzata per fare musica tra lavoratori e sulla loro condizione. E così questa sera alle 21 al teatro Rossini di Lugo va inscena ’Work Song. La storia non è fatta dai conflitti tra i re o i potenti, è creata dal lavoro degli uomini’. Sul palco Cristina Zavalloni, voce, Bebo Ferra, chitarra, Lorenzo Cimino, tromba, Guglielmo Pagnozzi, sax, Furio Di Castri, contrabbasso e Alessandro Fabbri alla batteria.

"Viviamo un tempo in cui i lavoratori contano assai poco nella vita economica e sociale, hanno perso reddito e potere, sono più marginali, la stessa condizione materiale, la complessità dei nuovi lavori è poco conosciuta quasi non interessasse – si legge nella nota –. Noi non vogliamo fare un operazione antropologia e tanto meno politica, il nostro è un progetto squisitamente artistico; dare il giusto spazio e ruolo a questo tema attraverso la rilettura in altra chiave di canzoni che se ne sono occupate, dai canti di lotta e popolari alla canzone d’autore". Per informazioni: www.teatrorossini.it e

