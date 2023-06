Cantiere al cimitero di Lugo Saranno realizzati 160 nuovi loculi

Dopo l’approvazione del progetto, è arrivata la delibera esecutiva che permetterà di aprire la gara di appalto. Il cimitero cittadino di Lugo potrà quindi dotarsi a breve di altri 160 loculi.

L’intervento fa parte di un piano di ampliamento più ampio che, al termine, consentirà di mettere a disposizione 480 nuovi posti. Il costo dell’intero progetto, diviso in tre lotti – il primo già completato di 80, il secondo approvato di recente dalla giunta di 160 ed il futuro di 240 – è di 1.200.000 euro. Il punto in cui le nuove celle saranno realizzate sarà la parte del cimitero localizzata a sud ovest accanto al canale Tratturo denominata per l’appunto ‘Zona Tratturo’. La spesa prevista per i nuovi 160 posti è di 400.000 euro. Intanto anche al cimitero di Lugo si contano i danni provocati dall’alluvione. La zona che ha riportato più difficoltà è quella delle tombe a terra che sono continuamente monitorate.

"Al momento non abbiamo rilevato problematiche particolari – sottolinea l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori –. Stiamo predisponendo tutte le operazioni di pulizia e lo spurgo delle aree. Continueremo ovviamente a verificare per evitare che si manifestino delle criticità".

Tornando all’intervento che nei prossimi mesi porterà alla realizzazione di 160 nuovi loculi, il progetto prevede che le celle a "imboccatura frontale" siano disposte su cinque livelli per trentadue file sovrapposte. Particolare attenzione sarà data all’aspetto visivo. Per evitare discromie, le lapidi saranno realizzate in una pietra naturale di colore chiaro, chiamata "marmo New Marfil", dello stesso tipo utilizzato per le lapidi dei loculi già realizzati in precedenza. Gli interventi sul verde prevedono la messa a dimora di nuove tipologie di alberi e l’installazione oltre al rifacimento degli impianti di irrigazione.

Al di là degli interventi previsi, resta sempre in attesa l’organizzazione della riunione plenaria delle consulte chiesta a più voci, proprio per affrontare il tema della gestione del cimitero alla luce della spesa di 100.000 euro messa a bilancio per tutte le strutture cimiteriali del lughese e giudicata, da alcuni, del tutto insufficiente a coprire le reali esigenze. "È in programma – conclude l’assessora Valmori – siamo ancora in una fase emergenziale. Aspettiamo che finisca".

Monia Savioli