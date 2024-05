Cantiere alla foce del fiume: "Una costruzione invasiva". Ma il Comune: "È tutto in regola"

A notare il cantiere è stato Silvio Gordini, presidente dell’associazione capannisti dal 1966 al 2006. "Alla foce del fiume a Lido di Dante, ho visto sulla sponda di destra un grosso cantiere per una costruzione, con tanto di sbancamenti, macropiloni in ferro, enorme piattaforma, ritengo anch’essa in cemento armato, ovviamente il tutto regolarmente concessionato dal Comune". L’assessore all’urbanistica Federica Del Conte precisa che si tratta della costruzione da parte di un privato di un capanno da pesca.

Gordini non si accontenta e butta sul tavolo una domanda al vetriolo: "Come mai degli innocui e pittoreschi capanni balneari in legno di dimensione media 2 metri per 3, ben inseriti nella natura circostante, tutori in tutti questi anni di un ambiente marino intatto, devono essere abbattuti, mentre si permettono costruzioni gigantesche in acciaio, ferro, cemento, mattoni e calcestruzzo?". La risposta sta nel ginepraio delle leggi e delle competenze. "I capanni balneari – spiega l’assessore Del Conte – sono sottoposti a regole del demanio marittimo che ci impongono di intervenire purtroppo in modo molto diverso rispetto alle norme vigenti per i capanni da caccia e da pesca".

Situazione diversa, proprio per il diverso scopo del capanno, per le strutture dedicate alla caccia e alla pesca.

"Se i capanni insistono sulle rive dei fiumi la competenza è della Regione e il tutto è regolamentato anche da leggi nazionali spesso di inizio Novecento, vecchie più di un secolo. Capisco – commenta l’assessore – che si tratta di norme difficili e creano situazioni poco comprensibili ma noi non possiamo fare altro che applicare la legge. Per dire: la piallassa Piombone è disciplinata solo in parte come proprietà comunale, per quel che riguarda la fascia di costa, mentre la piallassa della Baiona ha tutta competenza comunale. Ci rendiamo conto e comprendiamo le difficoltà che i cittadini si trovano ad affrontare nel districarsi tra regole e norme statali così complesse".