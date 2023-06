Cantiere devasta il parco dei bimbi Via Cilla in rivolta contro l’antenna "Ci hanno nascosto lo scempio"

Un mostro di cemento e acciaio alto 30 metri incombe a pochi metri dal centro di Ravenna. Ma, soprattutto, minaccia il cuore del quartiere tra via Cilla e via San Gaetanino, dove gli abitanti sono in rivolta. Non l’amministrazione, non il consiglio comunale, neppure quello di circoscrizione: nessuno li aveva informati che il parco Montessori di via Lanzoni – un polmone verde di pregio dietro la scuola primaria Riccardo Ricci, luogo di ritrovo per anziani e famiglie e di gioco per i bambini – sarebbe stato deturpato da un cantiere. Obiettivo, realizzare un’enorme antenna di telefonia mobile 5G.

Le ruspe sono entrate in azione da circa una settimana, da autorizzazione lunedì 19 giugno. Solo pochi giorni dopo, affisso alla rete arancione che delimita il cantiere, è comparso un lenzuolo bianco con la scritta “Antenna 5 G alta 30 metri“, l’idea che un residente ha avuto per informare i vicini. Francesca Siboni ha radunato un gruppo di abitanti, che definire arrabbiati è riduttivo. Anzitutto si sono già rivolti a un legale e l’obiettivo è fermare tutto. "Voglio precisare – spiega – che nessuno di noi è contro le antenne e le reti internet, siamo tutti connessi a abbiamo tutti il cellulare. All’inizio immaginavamo volessero costruire dei bagni pubblici, o fare interventi sulla rete fognaria. Poi abbiamo saputo la verità da un lenzuolo, esposto da un residente, cioè che in una delle aree più belle e curate della città, a pochi metri da una scuola, hanno intenzione di installare un’antenna alta trenta metri, di cui certo non si sentiva il bisogno". Di fianco al parco, ora sventrato dal cantiere, c’è un ampio parcheggio gratuito, dove molti negozianti del centro e cittadini lasciano l’auto. Un vero salotto residenziale, che fu progettato dal geometra Antonellini, con attorno molte abitazioni di pregio, ma destinate a diventare presto con vista sul traliccio in luogo di quella sugli alberi. Da qui, a cascata, il timore di un deprezzamento.

"Abbiamo chiesto informazioni agli operai, che neppure parlano italiano, e ci hanno detto di non sapere nulla. Loro non c’entrano, ma nessun rappresentante delle istituzioni – prosegue Siboni – ci aveva informati, inoltre non eravamo mai stati interpellati. Qualcuno è venuto a vedere cosa avrebbero deturpato? E ci domandiamo se non c’erano altri luoghi in cui installare una mostruosità del genere, anziché buttare giù alberi e togliere tanto verde, peraltro in un momento come questo, dopo l’alluvione, in cui è diventato preziosissimo. Si tratta di un vero e proprio abuso a danno di chi in questa zona è nato, dove i nostri figli sono cresciuti. Abbiamo già contattato alcuni legali, per capire in quale direzione possiamo muoverci, perché siamo intenzionati a fermare questi lavori. Non è possibile che i cittadini non debbano mai essere interpellati e tutto venga fatto sulla loro pelle".

In zona abita anche l’imprenditore Maurizio Bucci: "È incredibile – spiega – che un quartiere di così grande valore, un vero gioiello urbanistico, lo si cerchi di deturpare in questo modo. Il sindaco dirà che l’autorizzazione è della Regione, ma essendo sul territorio comunale è per forza l’amministrazione ad avere dato il visto. Temiamo che dal Comune vogliano scaricare su altri enti e sui burocrati, e questo non deve succedere". L’autorizzazione regionale affissa parla di impianto W3 e risale al 2018. La durata dei lavori è prevista in un centinaio di giorni, per un ammontare di 30mila euro. Le fondamenta in cemento armato sono in fase di ultimazione, ruspe e operai – qui sì – lavorano incessantemente. E tanti operai in tuta arancione hanno aperto tanti micro cantieri, bucando la strada qua e là, in molte strade adiacenti e nell’area della clinica San Francesco, per portare la fibra ottica nelle case. Se altrove i cantieri sono fermi, per il centro di Ravenna l’estate si preannuncia rovente.

Lorenzo Priviato