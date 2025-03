Cantiere di Hera: la fase 3

Il Comune comunica che il cantiere di Hera, situato in piazzale Cesare Battisti, procede con l’avanzamento dei lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria. In particolare, è stata completata la Fase 2 per un tratto di 30 metri in direzione di via Roma e già da ieri il cantiere è entrato nella Fase 3. L’area antistante l’ingresso della stazione ferroviaria è stata liberata.

La viabilità da via Roma verso piazzale Cesare Battisti rimane invariata. La previsione per il completamento di questa fase dei lavori è di circa una settimana, salvo eventuali variazioni dovute a condizioni meteorologiche avverse.