Il cantiere Ferretti a Ravenna: varato un nuovo yacht e cinque navi in lavorazione

Ravenna, 4 giugno 2024 – Il primo varo al cantiere nautico Ferretti Group al porto di Ravenna è avvenuto oggi accompagnato dalla musica di "The Best" di Tina Turner. È la quarta unità del maxi flybridge, in questo caso destinata a un armatore sloveno che, insieme alla propria famiglia, ha preso parte alla cerimonia. Ha una lunghezza di 26,97 metri e un baglio massimo di 7,33 metri, 100 mq di aree all’aperto e 140 di spazi interni, "infinite" le possibilità di configurazione, la velocità massima e quella di crociera sono di 20 e 15 nodi. "Ferretti Group negli ultimi dieci anni è cresciuta in bellezza – ha esordito il ceo Alberto Galassi –, in volume, qualità, persone, talento e stile. Oggi siamo qui per fare il primo passo di un percorso lungo. Taglieremo il primo nastro dello stabilimento di Ravenna, uno dei siti più importanti del Gruppo, insieme ad Ancona". Lo stabilimento ha un’estensione di 100mila metri quadrati e ha richiesto un investimento di 100 milioni. Il cantiere sarà terminato nella prima metà del 2025. Qui saranno costruite e varate la gamma Infynito di Ferretti Yachts, e la gamma a vela e quella a motore di Wally.

Al momento sono in lavorazione 5 imbarcazioni di questi due brand, con 200 addetti impegnati quotidianamente che a regime diventeranno complessivamente circa 700. "Immaginate una città popolata da centinaia di persone che avranno lavoro, in un luogo dove sicurezza e qualità sono importanti. "Senza l’amministrazione comunale era impensabile realizzare questo investimento. Vengo da Modena, un’altra terra dove si parla poco e si lavora molto, Ravenna è simile. Immaginate quello che abbiamo affrontato a Forlì dopo un’alluvione devastante". Galassi ha ringraziato gli azionisti, presenti al varo, e ricordato che se nel 2012 non ci fosse stato il colosso cinese Weichai, il Gruppo Ferretti oggi non esisterebbe. "Quando per la prima volta ci è stata prospettata la possibilità di questo investimento il nostro impegno è stato quello di far sì che i vostri progetti potessero trovare concretizzazione".

Così il sindaco Michele de Pascale, che sull’occupazione ha aggiunto "è un’opportunità incredibile, una densità di lavoro per metro quadrato a cui il nostro porto non è abituato e un lavoro di altissima qualità. Il limite sono le vostre idee e la vostra capacità di realizzarle, il dovere della pubblica amministrazione è di supportarle, insieme all’Autorità di sistema portuale, alla Regione e all’Università".