Cantiere in partenza sulla via Emilia

Partirà a breve l’allestimento del cantiere nel luogo in cui sorgerà la rotonda della Casolana all’intersezione con la Via Emilia.

I lavori, commissionati dalla Provincia, saranno eseguiti dalla Cti. Secondo l’ente " consentiranno di fluidificare il traffico in uno dei tratti di strada più critici". Il cantiere durerà 6 mesi. è prevista a seguire la realizzazione di una seconda rotatoria funzionale alla messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Emilia e la SP 29 Via Lugo.