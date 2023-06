Cantiere Sartini, una storia di famiglia (e di successo)

In occasione dei 30 anni della Congrega del Passatore sarà presentato, domani presso il Circolo Pescatori La Pantofla, il libro ‘Mani, cervello e cuore. La storia del Cantiere Nautico Sartini’ scritto da Giovanni Sartini. La presentazione avverrà una volta terminata la Corsa del Capitano e del Mozzo, prevista alle 13 (indicativamente alle 16). Sarà un momento importante per il cuore della marineria cervese. Il mondo del mare fatto di pescatori, i primi che arrivarono da Chioggia per poi stabilirsi nel borgo dei pescatori, ma anche la storia della nautica che fece conoscere la città di Cervia nel mondo sia per il suo gioiello, il Passatore, sia per gli storici cantieri nautici con i loro maestri d’ascia. E proprio al centro del mondo della nautica cervese sta anche il Cantiere Sartini. "Dopo essermi occupato in precedenza della storia del Passatore, la barca a vela di maggior successo costruita proprio dal Cantiere Sartini di Cervia – spiega l’autore Giovanni Sartini – ho deciso questa volta di dedicarmi ad un lavoro che riguardasse l’intera vita di questa azienda. Infatti, il Cantiere Nautico Sartini, già noto proprio grazie alla sua barca certamente più rappresentativa, può vantare una storia da raccontare che va ben oltre il Passatore stesso in virtù delle sue origini, della sua volontà di realizzare cose veramente innovative per l’epoca e per i risultati che riuscì a conseguire sia in termini commerciali che di vera e propria innovazione nel campo delle costruzioni nautiche in legno". Una storia affascinante per tutti, soprattutto per quelli che il mare lo vivono uscendo in barca.

"Il libro spazia in un arco temporale che va dagli anni ’20 fino agli ’80 del secolo scorso e descrive la grande parabola umana e professionale di Giuseppe ‘Peppino’ Sartini che fu il motore essenziale di tutti gli avvenimenti descritti, unitamente a quella dei suoi figli Emilio e Paolo che scrissero col loro babbo una pagina tra le più importanti della storia delle costruzioni nautiche italiane", prosegue. Il testo è basato sui ricordi dell’autore e sui racconti dei protagonisti corroborati dalle memorie di alcuni appassionati dipendenti del Cantiere. "Mia particolare cura come autore – conclude – è stata quella di cercare di ritrarre tempi, avvenimenti e protagonisti nella maniera più realistica possibile: al di là del loro indiscusso successo i Sartini rimasero sempre personaggi ben attaccati ai più genuini valori di gente comune il cui obiettivo principale era quello di ‘fare un buon lavoro’. Non si tratta di un libro tecnico, ossia rivolto solo agli appassionati di vela o agli addetti ai lavori, bensì un testo aperto anche ai semplici curiosi o a tutti coloro che desiderino approfondire le loro conoscenze in un settore sempre affascinante, quello della nautica e del mare, e saperne di più su alcuni personaggi come i Sartini che diedero alla nautica nazionale un impulso determinante per la sua diffusione".

È un libro "che ho scritto con passione cercando di mantenermi sempre in equilibrio tra sentimento e razionalità. Ho sentito il piacevolissimo dovere di scriverlo per rendere ancora una volta grazie a mio nonno Peppino, a mio padre Emilio e a mio zio Paolo per il loro appassionato lavoro e, soprattutto, per raccontare finalmente in maniera organica la bella storia del loro Cantiere".

Ilaria Bedeschi