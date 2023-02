Abbiamo ricevuto giovedì, nei termini, la cordiale risposta dell’Assessore Mazzolani Enrico alla nostra interpellanza presentata l’11 gennaio che, a parole elogia il suo operato; in particolare però i fatti concreti e reali sul territorio cervese dicono altro. Nella fattispecie, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini cervesi le evidenti e le innumerevoli problematiche presenti su parecchie arterie stradali ovvero nella manutenzione delle stesse (anche l’intervento di Striscia la Notizia, alcune settimane fa, non ha portato a grossi risultati, ad esempio, allo stato scandaloso del sottopasso di via Giovanni Fusconi, se non la rimozione di cartelli stradali non opportuni che, arbitrariamente proibivano l’utilizzo dello stesso da parte dell’utenza debole, obbligandola ad utilizzare l’unica discutibile stradella pedonaleciclabile). La cittadinanza e, anche i nostri ospiti (turisti), vorrebbero vedere risultati pratici e non semplici proclami di rimando. Sappiamo già che casualmente, fra il secondo semestre del corrente anno ed i primissimi mesi del prossimo anno, spunteranno nella nostra città, nuovi e ulteriori cantieri stradali a raffica: sarà perché a maggio 2024 si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cervia e del relativo nuovo Sindaco?

Gianluca Salomoni

e Monica Garoia

gruppo consiliare

Romagna Cervese