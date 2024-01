Cantieri, ecco i rialzi. Ponte di Grattacoppa e Rocca Brancaleone, aumentati i costi

I prezzi si alzano, i costi delle opere pubbliche lievitano di quasi 2 milioni. E lo fanno a posteriori. È lungo l’elenco dei cantieri relativi al primo semestre dell’anno scorso che hanno subìto un rialzo a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. La Regione ha infatti deliberato un aumento dei costi che ha portato gli uffici comunali a un ricalcolo. E così il Consiglio comunale ha approvato l’aumento dei costi per molti cantieri, con relativa richiesta alle fonti di finanziamento statali di un aumento dei fondi per coprire i rialzi imprevisti.

Tra le opere aumentate di prezzo la prima che salta all’occhio è il ponte di Grattacoppa, a lungo al centro di polemiche a causa dei ritardi nei lavori. L’aumento è di 278.312 euro, che si sommano ai 2 milioni e 880mila euro già previsti. Il totale supera quindi ampiamente i 3 milioni (3 milioni e 158mila euro per la precisione). Il cantiere per rifare interamente il manufatto, durato oltre due anni, si è concluso con la riapertura al traffico il 1 luglio scorso.

In termini di rialzi la cifra più alta in assoluto spetta però a un altro grosso cantiere, ovvero quello per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei paramenti murari dell’Arce, all’interno della Rocca Brancaleone, costato 1 milione e 169.238 euro in più rispetto a quanto prospettato. Si tratta dei lavori iniziati a giugno 2022 per riqualificare le antiche mura, divisi in quattro lotti di finanziamento e che già prima di questo rialzo valevano complessivamente circa 5 milioni di euro.

I costi si alzano anche per l’Orangerie, la serra-atelier in via Pag tra i progetti su l’amministrazione comunale punta per riqualificare gradualmente la Darsena di città. Anche in questo caso il cantiere è terminato in ritardo, con gli ultimi ritocchi tra la primavera e l’estate del 2023. Era partito nell’ottobre del 2020 e sarebbe dovuto concludersi entro il 3 aprile 2021, ma i tempi non sono stati rispettati e la ditta ha richiesto 8 proroghe per completare l’intervento. Nel frattempo i costi sono cresciuti: ora si aggiungono ulteriori 44.277 euro, oltre a ulteriori 8.676 di rialzo solo per il box a uso bar e l’illuminazione esterna. Già l’anno scorso i costi erano cresciuti di 150mila euro a causa dell’aumento del prezzo del ferro.

Tra gli altri interventi relativi al primo semestre del 2023 che hanno visto un aumento troviamo inoltre la nuova copertura della piastra polivalente e lo spogliatoio del centro sportivo comunale di San Pietro in Campiano (49mila euro), l’ampliamento del polo scolastico 0-6 anni ’Le Margherite’ (36mila euro), la sistemazione di locali all’interno del Centro di ricerche ambientali in viale Ciro Menotti 48 a Marina di Ravenna (29mila euro), la realizzazione di percorsi a Osteria con un nuovo parcheggio in via Focaccia (101mila euro) e l’aumento del costo per la concessione del servizio globale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica semaforici e tecnologici (232mila euro).

In totale, sommando anche alcuni interventi minori, i rialzi ammontano a poco meno di 2 milioni di euro: per l’esattezza 1 milione e 960mila.

